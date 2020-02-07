З міста Ухань запланували рейс для евакуації громадян України, – МОЗ

У Міністерстві охорони заявили, що з міста Ухань для вивезення громадян України через розповсюдження нового смертельного коронавірусу вже заплановано рейс. Про це заявив на брифінгу в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає УНН.

«По інформації, яка відноситься до потенційної евакуації, в нас наявна інформація, що заплановано рейс з міста Ухань для вивезення громадян України. Наразі відбувається налагодження процесів та процедура отримання дозволів від уряду Китайської Народної Республіки», – сказав Кузін.

Також він повідомив про приблизну кількість людей, які очікують на евакуацію.

«По тій інформації, яка у нас є це близько 50 людей, але точна кількість ще уточнюється, в залежності від бажання або можливостей комунікації з боку МЗС. Це ті, які працюють та є громадянами України або тимчасово знаходяться на території КНР», – додав Ігор Кузін.

Кузін зазначив, що більшість людей, яких планується евакуювати знаходяться у провінції Хубей.

«Вони перебувають у провінції Хубей, частина з них знаходяться на карантинній зоні у місті Ухань», – підсумував він.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу. Як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут. Також у МОЗ давали відповіді на найпоширеніші запитання про коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох осіб, які повернулися з Китаю до Львова та мали легкі катаральні явища, тобто ознаки гострого респіраторного захворювання.

Про перший випадок стало відомо декілька днів тому, 28 січня. 19-річий студент приїхав до Львова з Китаю вночі 27 січня. Спершу він прилетів у Варшаву, а звідти їхав автобусом. Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку». Львів’янина госпіталізували в обласну інфекційну лікарню та провели експрес-аналіз на грип. Його результат виявився негативним.

Другий чоловік також повернувся з Китаю, з туристичного відпочинку у зв’язку оголошенням епідеміологічної ситуації на території країни. Він мав легкі катаральні явища, які в нього спостерігалися ще до моменту виїзду з України.

Обоє перебували у спеціальні бокси в інфекційній лікарні. Станом на 3 лютого їх виписали з медзакладу.

Зазначимо, Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

За останніми даними, у світі зареєстровано 31 472 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 638 – летальні.