На «1+1» розповіли, чому вирішили знімати мелодрами російською

Комедії для осіннього сезону телеканал «1+1» зняв тільки українською мовою, а всі 7 мелодрам, котрі планують показувати весною – російською. Про це представники телеканалу «1+1» розповіли під час презентації нового сезону каналу, передає Телекритика.

«Знайти тональність української мови, щоб глядач його сприймав, досить непросто. За нашими спостереженнями мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії. Подивившись комедії, потрапивши у вир подій, вони просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт», – цитує Телеритика Олену Єремєєву.

Вона зазначила, що продукти для весняного сезону зробили російською мовою, «тому що український складніше дається для цього жанру».

«Артистам поки ще важко працювати на українській мові. Це збільшує вироблення, що потім впливає на бюджет. З комедіями на українському простіше», – каже Єремєєва.

Один з комедійних серіалів, який зараз в розробці для осені, буде двомовним. Ще одна причина зйомок серіалів російською , як стверджують представники каналу – дистрибуція контенту в країнах СНД.

«Україномовні серіали зараз показуються тільки на території України, без продажу за кордон. Для продажу закладена мета виробляти російською мовою. Серіали, які вимагають адаптації на російську, не закладені в бізнес-модель як потенційний продукт для продажу. Ми розуміємо – щоб відповідати квотою, нам потрібні україномовні серіали. Тому ми варіюємо – частина серіалів виробляємо російською, частина на українському», – генеральний продюсер 1+1 Максим Кривицький.

Фото: Телекритика

За словами Максима Кривицького, створюючи серіали, «1+1» орієнтуються на якусь Антоніну – збірний образ глядачок телеканалу: «Антоніні – 35-40 років, вона живе в місті. Ми спеціально не говоримо, що їй 35 або 40 років, а сприймаємо дещо різні періоди, етапи в житті Антоніни. «1+1» – це і є чоловік Антоніни. Це опора, надія. Це той, від якого вона хоче мати дітей… Ми шукаємо можливість задовольнити кожного члена її сім’ї, щоб продукт був таким, що коли наша глядачка його включила, чоловік не змушував її переключити на інший канал, а подивився з нею новини, а потім комедію, мелодраму, драму».

Така політика «1+1» обурила український акторів.

«Продажні і безпринципні раби. Невже це все норма для свідомої людини – актора, режисера, продюсера? Невже все одно, аби гроші платили і в телевізорі показували?», написала на своїй сторінці у Facebook Римма Зюбіна.

Нагадаємо, раніше таке рішення каналу прокоментував і режисер-постановник документального фільму «Соловей співає» Сергій Кримський.

Після масштабного розголосу головна продюсерка серіалів та фільмів каналу «1+1» Олена Єремєєва у коментарі Телекритиці повідомила, «що з довгої професійної розмови її слова про мовне питання були вирвані з контексту».

«Йшлося насамперед про те, що у різних жанрів є своя специфіка, зокрема виробництво драм і мелодрам дійсно відрізняється від комедій і потребує іншого підходу. І говорячи про те, що іноді зустрічаються актори, які через специфіку виробництва серіалів не завжди успішно грають у кадрі, спиралась на коментарі режисерів, сценаристів, літредакторів та звукооператорів, які отримуємо під час процесу проведення кастингу, знімального або монтажно-тонувального періодів. Саме тому, коли виходить якісний ігровий фільм або новий серіал українською, і глядачі, і критики особливо відзначають якість мовного звучання. Враховуючи такі технічні, фонетичні та інші моменти, перехід на україномовний продукт відбувається повільніше, аніж нам би хотілося…», – сказала Олена Єремєєва.