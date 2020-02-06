«Земельна ніч у Львові». До пам’ятника Шевченку вийшли з пікетом проти закону про ринок землі

Сьогодні, 6 лютого, близько 18 год. Львові біля пам’ятника Тарасові Шевченку розпочалася акція проти закону про ринок землі, який Верховна Рада планує прийняти у другому читання. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Учасники акції прийшли із плакати з написами: «Кому продамо?», «Продаж землі = закріпаченню селян!», «Пайовики – це прикриття для розпродажу України» тощо.

Пікет організатори назвали «Земельна ніч у Львові», оскільки народні депутати безпросередньо анонсували «земельну ніч» у Верховній Раді. Оскільки були прогнози, що закон про ринок землі будуть нардепи розглядатимуть всю ніч.

«Ми сьогодні маємо «земельну ніч у Києві», як її назвали народні депутати України. У свою чергу, ми вирішили, що зробимо аналогічну «земельну ніч у Львові» з бочкою, багаттям та своїм протестом проти розпродажу проти української землі. Ми цією темою займаємося досить глибоко і давно. Ми подали до Верховного суду позов про те, що цей закон не відповідає нормам Конституції. Також ми маємо відповідь від Державної регуляторної служби України, що цей закон не відповідає вимогам державної регуляторної політики України, він її порушує, і його не затвердила ДРСУ. Ми розуміємо,що є політична воля: це протягнуть та пропихнуть. Тому ми прийшли висловити свій протест. Земля – стратегічний ресурс, її не можна продавати», – розповіла активістка ГО «Народна дія. Львів».

Зазначимо, таку ж акцію проти продажу землі проводили 14 січня 2019 року. Тоді протест розпочався о 10:00 год. одночасно з сесією Верховної Ради, адже передбачалося, що парламент в цей день розгляне у другому читанні законопроєкт про ринок землі. Проте тоді його так і не розглянули.

Як повідомляв Львівський портал, 13 листопада 2019 року Верховна Рада у першому читанні та за основу проголосувала за проєкт закону №2178-10 від «Слуги народу» щодо продажу сільськогосподарської землі.

У Львівській облраді відреагували на це вимогою відправити уряд у відставку. При цьому обласні депутати наголосили, що статус української землі звели до рівня звичайного товару, який може купити кожен, хто заплатить більші гроші, а це у свою чергу становить загрозу національній безпеці.

17 грудня під стінами Верховної Ради влаштували акцію проти продажу землі.

Згодом президент України Володимир Зеленський запропонував скоротити ліміт на площу землі в одні руки до 10 тисяч гектарів.