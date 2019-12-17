Пікет проти ринку землі у Києві: поливання зеленкою і сльозогінний газ

Під Верховною Радою сталися сутички під час мітингу проти ухвалення закону про ринок землі. Про це повідомляє «Громадське».

Як повідомляє кореспондентка hromadske, представники націоналістичної організації «Нацкорпус» хотіли встановити намети перед будівлею парламенту. Поліцейські спецпризначення запитали у них, чи є дозвіл на встановлення наметів. Через це сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Представники«Нацкорпусу» облили зеленкою поліцейських. Правоохоронці натомість використали сльозогінний газ.

Нагадаємо, 17 грудня 2019 року під будівлею Верховної Ради України зібрався мітинг, учасники якого вимагають не допустити ухвалення у другому читанні законопроєкту про запровадження ринку сільськогосподарського призначення.

Мітинг організували низка політичних сил, серед яких «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Аграрна партія» та «Національний корпус». Загалом, за даними поліції, в акції протесту беруть участь 1,5-2 тисячі людей.

Зазначимо, що станом на ранок 17 грудня у порядку денному парламенту не було законопроєкту про запровадження ринку сільськогосподарських земель у другому читанні, проте 16 грудня голова фракції більшості «Слуги Народу» Давид Арахамія повідомив, що Рада може почати розглядати цей законопроєкт 17 грудня.

«Я не бачу яких-небудь причин, чому зараз ми маємо відкладати голосування по ринку землі. Там багато правок. Я не маю на увазі, що ми проголосуємо та ухвалимо – ми просто почнемо», – повідомив Арахамія у відповідь на запитання журналістів.

Загалом депутати подали до законопроєкту про ринок сільськогосподарської землі понад 4 тисячі правок. Більшість з них стосуються права іноземців купувати українську землю, а також максимально можливої площі сільгоспземель, яку можна буде концентрувати в одних руках.

Як повідомляв Львівський портал, депутати Львівської облради також обіцяли взяти участь в цих акціях протесту.

Власне 13 листопада Верховна Рада у першому читанні та за основу проголосувала за проєкт закону №2178-10 від «Слуги народу» щодо продажу сільськогосподарської землі.

У Львівській облраді відреагували на це вимогою відправити уряд у відставку. При цьому обласні депутати наголосили, що статус української землі звели до рівня звичайного товару, який може купити кожен, хто заплатить більші гроші, а це у свою чергу становить загрозу національній безпеці.