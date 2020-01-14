«Під час війни землею не торгують, за неї воюють»: пікет у центрі Львова

У центрі Львова відбулася акція проти продажу землі. Люди тримали в руках плакати з написами: «Земля є основним національним багатством», «Ні – продажу землі», «Пайовики – це прикриття для продажу України», «Немає землі – немає держави», «Під час війни землею не торгують, за неї воюють». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«Акція проти відкриття ринку землі розпочалася о 10:00 год. одночасно з сесією Верховної Ради, на засідання якої законопроект про ринок землі №2178-10 від 10.10.2019 з великою ймовірністю може бути включений в порядок денний…», – наголошують організатори.

Пікетувальники вважають, що відкриття ринку землі в нинішніх умовах і пропонованим законопроектом може загрожувати національній безпеці. Додамо, що така ж акція нині відбувається і у Києві.

Активісти принесли пакети зі землею, в яку запхали валюту.

«Хочемо донести до людей те, що землю продавати цим законопроєктом не можна. Ось так без обліку, без банку землі, просто так за копійки, за недорого розпродати найцінніший ресурс… Ми залишимося ні з чим в Україні», – пояснила активістка ГО «Народна дія. Львів» Ірина Юзик.

За її словами, найнебезпечнішим є те, що у нас досі нема обліку сільського господарських земель.

«Ми не знаємо, де були роздерибанені землі раніше, як їх можна повернути. Тобто прийняти на даному етапі закон про ринок землі означатиме затвердження того, що було роздерибанено раніше, підхоплено, юридично не закріплено. Відтак поновити право українського народу на повернення цієї землі вже буде неможливо. Ми пам’ятаємо 1992-1993 роки і ваучерну приватизацію, те, як у нас з’явилися олігархи, як купка людей підгребла всю промислову власність. Ми твердо переконані, що це будуть ці самі граблі», – резюмувала Ірина Юзик.

Як повідомляв Львівський портал, 13 листопада 2019 року Верховна Рада у першому читанні та за основу проголосувала за проєкт закону №2178-10 від «Слуги народу» щодо продажу сільськогосподарської землі.

У Львівській облраді відреагували на це вимогою відправити уряд у відставку. При цьому обласні депутати наголосили, що статус української землі звели до рівня звичайного товару, який може купити кожен, хто заплатить більші гроші, а це у свою чергу становить загрозу національній безпеці.

17 грудня під стінами Верховної Ради влаштували акцію проти продажу землі.

Згодом президент України Володимир Зеленський запропонував скоротити ліміт на площу землі в одні руки до 10 тисяч гектарів.