Продаж сільськогосподарської землі: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні

Сьогодні, 13 листопада, Верховна Рада у першому читанні та за основу проголосувала за проєкт закону №2178-10 від «Слуги народу» щодо продажу сільськогосподарської землі. «За» проголосували 240 нардепів. Про це пише УП, передає Львівський портал.

Ініціатором законопроєкту № 2178-10 були нардепи «Слуги народу». Законопроєкт №2178 подав Кабінет міністрів, проте нардепи зареєстрували 10 альтернативних проєктів закону. Комітет Ради рекомендував голосувати за законопроєкт «слуг народу».

Засідання 13 листопада почалося із затримкою, бо депутати від «Батьківщини» та «Опозиційної платформи – За життя» блокували президію та трибуну.

Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофію Милованову довелося представляти урядовий проєкт закону під крики «Ганьба!» і в оточенні противників.

Після кількох годин суперечок у парламенті 240 народних депутатів таки проголосували у першому читанні та за основу за проєкт закону №2178-10 від «Слуги народу» щодо продажу сільськогосподарської землі.

Як повідомляв Львівський портал, на початку вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

Лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко вимагала провести референдум із питання продажу землі, перш ніж виносити закон про ринок землі на голосування Верховної Ради.

Вересневе опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 52% українців не схвалюють ідею скасувати мораторій на землю, підтримують рішення Зеленського лише 35% опитаних, а 64% респондентів – за референдум щодо цього питання.

Згідно з листопадовим опитуванням «Центру Разумкова», 77,6% українців взяли б участь у референдумі щодо скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, якби він відбувався найближчої неділі. 68,3% із них проголосували б за продовження мораторію.

У 2017 році лідер «ЄС», на той час президент Петро Порошенко, називав неконституційним мораторій на продаж землі і закликав якомога скоріше провести земельну реформу. У квітні 2019 року Порошенко заявляв, що прорив в економічному розвитку України неможливий без відкриття ринку землі.

Наразі фракції «Батьківщини», «Опозиційної платформи – За життя», «Європейської солідарності» та депутатська група «За майбутнє» виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення.

Вранці 13 листопада під Верховну Раду представники «Всеукраїнської аграрної ради» принесли труп свині у труні і похоронні вінки.