Коронавірус вбив вже 563 людини

Кількість людей, які померли внаслідок зараження новим коронавірусом, збільшилася на 73 й досягла цифри 563. Про це повідомляє AP, передає Укрінформ.

«Китай повідомив, що число смертей від нового вірусу зросло на 73 й досягло показника 563 людини, а кількість підтверджених випадків зараження зросла на 3694 – до 28 018», – йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що захворювання зафіксовано уже в 23 країнах, хоча епіцентр знаходиться в Китаї, точніше в китайському місті Ухань.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Зазначимо, Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що в Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу. Як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох осіб, які повернулися з Китаю до Львова та мали легкі катаральні явища, тобто ознаки гострого респіраторного захворювання.

Про перший випадок стало відомо декілька днів тому, 28 січня. 19-річий студент приїхав до Львова з Китаю вночі 27 січня. Спершу він прилетів у Варшаву, а звідти їхав автобусом. Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку». Львів’янина госпіталізували в обласну інфекційну лікарню та провели експрес-аналіз на грип. Його результат виявився негативним.

Другий чоловік також повернувся з Китаю, з туристичного відпочинку у зв’язку оголошенням епідеміологічної ситуації на території країни. Він мав легкі катаральні явища, які в нього спостерігалися ще до моменту виїзду з України.

Обоє перебували у спеціальні бокси в інфекційній лікарні. Станом на 3 лютого їх виписали з медзакладу.