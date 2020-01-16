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Відремонтовану Замарстинівську показали з висоти пташиного польоту

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 16 січня, після майже дворічного ремонту вул. Замарстинівську повністю відкрили для проїзду. Львівський портал показує, що змінилось на вулиці після масштабної реконструкції.

Реконструкцію Замарстинівської почали ще в березні 2018 року. До цього вулиця «не бачила» ремонту більше ніж 40 років.

Оновлення цієї вулиці обійшлося бюджету Львова у 84 млн грн. Всі роботи виконувала компанія «Онур». Тут замінили трамвайні колії і дорожнє покриття, встановили новий колектор і водопровід, оновили комунікації, встановили нове вуличне освітлення, контактну мережу трамвая.

Суттєвих змін в організації дорожнього руху Замарстинівська не зазнала. Тут є двосторонній напрям руху, як і раніше. Біля трамвайних зупинок з’явились зони паркування для автомобілів.

Від сьогодні, 16 січня, трамвай №9 знову курсує за старою схемою – від вулиці Торф’яної до залізничного вокзалу. Дотепер він їздив від вокзалу до вул. Миколайчука.

Завершити ремонт Замарстинівської обіцяли до кінця 2019-го, однак через нестійкий ґрунт роботи довелося зупинити майже відразу після початку. На місці певний час працювали геологи, тож відновити роботи «Онур» зміг на початку червня 2018 року.

Восени 2019-го дорожники зустрілися зі ще одною проблемою. Під час реконструкції Замарстинівської просіла фасадна стіна будинку на вул. Хімічній, 2. Місцевих мешканців негайно відселили, а відновити аварійну будівлю мають орієнтовно до літа 2020 року.

Детальніше про те, як проходила реконструкція, читайте у матеріалі Львівського порталу «Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка 40 років «не бачила» новлення».

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