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84 мільйони за 900 метрів. Як у Львові ремонтують вулицю Замарстинівську

Андрій Котенський

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Ремонт 900 метрів вулиці Замарстинівської, на ділянці від вулиці Липинського до вулиці Торфяної, обіцяють завершити до кінця листопада. Реконструкція вулиці триває мало не два роки і передбачає освоєння майже 85 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

Як розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, колектор практично завершили. Лишилося 32 м на перехресті вул. Замарстинівська — вул. Хімічна. І це єдине місце, яке трохи затримує ремонтний процес.

«Біля будинку 51 на вул. Замарстинівській та будинку 2 на вул. Хімічній зволоженні ґрунти під будинками не дозволяють провести заміну колектора, тому підготовлені заходи укріплення будинків, після чого роботи продовжаться», — повідомив Андрій Білий.

Як відомо, 16 лютого 2018 р, ЛКП «Львівавтодор» отримало дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції на проведення будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)». Виконує роботи ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Ціна договору реконструкції, який ЛКП «Львівавтодор» уклав з ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», — 84 476 020,00 грн.

Ремонтні роботи розпочалися з 5 березня 2018 р. Саме тоді було зроблено підготовчі і демонтажні роботи. Проведено демонтаж трамвайних рейок, роботи по зняттю верхньої частини дороги — асфальту і бруківки. Демонтовано контактну мережу і зовнішнє освітлення. Однак роботи були призупиненні через виявлення нестійких ґрунтів — плавунів. Після проведення додаткових геологічних досліджень і внесення змін до проекту реконструкції вул. Замарстинівська, 8 червня 2018 р. ремонтні роботи відновлено.

Проект «Реконструкція вулиці Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торфꞌяної) у м. Львові» виготовлений у 2015 р інститутом ДПІ «Містопроект» ЛМР на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури і у 2017р переданий для його реалізації замовнику нижчого рівня — ЛКП «Львівавтодор».

Проектом передбачено:

— реконструкція вулиці з трамвайними коліями — 0,899 км;

— перекладка каналізаційного колектора по вул. Замарстинівській в межах реконструкції вулиці, заміну ділянок колекторів з бокових вулиць, заміна усіх випусків з житлових будинків та випусків з дощових ринв, заміна усіх дощоприймачів та їх приєднань до вуличних колекторів з влаштуванням гідрозатворів, влаштування колодязів та камер на підключенні до каналізаційної мережі. Діаметр проектованих колекторів 200−2000 мм;

— заміна чавунного водопроводу діаметром 150−200 мм вздовж вул. Замарстинівської, заміна ділянок водопроводів з бокових вулиць, влаштування пожгідрантів та запірної арматури, влаштування колодязів на підключенні водопроводів з бокових вулиць;

— влаштування дренажу дорожнього полотна;

— влаштування зовнішнього освітлення;

— захист мереж електропостачання, систем зв’язку;

— заміна газопроводів середнього і низького тисків;

— влаштування контактної мережі трамваю.

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