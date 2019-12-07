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У Львові нарешті відновили курсування громадського транспорту до головного вокзалу

Андрій Котенський

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У Львові завершився І етап реконструкції площі Двірцевої перед головним залізничним вокзалом, і її нарешті відкрили для громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

За даними відомства, від сьогодні, 7 грудня, на площі почав курсувати громадський транспорт – 3 трамвайних маршрути і 13 автобусних. Перший рейс трамвай виконав о 05.46 год, зараз весь громадський транспорту курсує за графіком.

Як уточнили у ЛКП «Львівелектротранс», на площу Двірцеву від сьогодні почали курсувати трамвайні маршрути № 1, 4, 9, натомість маршрут № 6 продовжує курсувати до ТЦ «Скриня».

Від сьогодні трамвайні маршрути курсують так:

№ 1- «Залізничний вокзал» — вул. Дорошенка — вул. Личаківська — вул. Пасічна, і у зворотному напрямку.

№ 4- «Залізничний вокзал» — вул. Сахарова — вул. Вітовського — вул. Вернадського, і у зворотному напрямку № 6- ТЦ «Скриня» — вул. Миколайчука, і у зворотному напрямку.

№ 9 — «Залізничний вокзал» — вул. Сахарова — вул. Вітовського — вул. Підвальна — вул. Хмельницького — вул. Миколайчука, і у зворотному напрямку.

Також на пл. Двірцеву почали курсувати автобусні маршрути. Йдеться про денні маршрути № 29, 16, 10, 32, 31, а також сім нічних автобусів та «експрес-маршрут», який курсує до аеропорту.

Напередодні Львівський портал побував на площі та показував, як завершують попередні роботи. Другий етап реконструкції площі Двірцевої обіцяють завершити наступного року.

Профспілка «Львівелектротрансу» повстала проти мерії через знищення трамвайної інфраструктури.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

За ці кошти тут мають збільшити інфраструктуру громадського транспорту та кількість зупинок, облаштувати нове освітлення і трамвайні колії, встановити фонтан. Як виглядатиме оновлена площа Двірцева, дивіться тут.

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