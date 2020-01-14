У ніч на 16 січня на Замарстинівській евакуатор забиратиме авто, припарковані на трамвайній колії

З 16 січня вул. Замарстинівську відкриють для руху приватних авто і громадського транспорту. Відтак уночі із середи на четвер на цій вулиці працюватиме евакуатор, щоб забрати всі авто, припарковані на трамвайній колії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, рух для приватних авто на вул. Замарстинівська буде відкритий з 06.00 год. в четвер.

«Всім нагадую: паркуватися на коліях та тротуарах заборонено! Уночі з середи на четвер працюватиме евакуатор, щоб забрати всі авто з трамвайної колії», — сказав він.

Зазначимо, регулярне курсування вулицею Замарстинівською здійснюватиме трамвай № 9, який з’єднає вул. Торф’яну з Головним залізничним вокзалом.

«Трамвай № 9 курсуватиме вулицею Торф’яною, вул. Франка, вул. Вітовського, вул. Бандери. На маршруті збільшиться кількість вагонів до 10, щоб забезпечити інтервал руху 7−8 хвилин в години пік», — додав Андрій Білий.

Наразі буде такий час роботи трамвайного маршруту № 9:

29 год — перший рейс з вул. Торф’яна.

14 год — останній рейс з вул. Торф’яна.

22 год — перший рейс із Головного вокзалу.

31 год — останній рейс із Головного вокзалу.

Зазначимо, запустити трамваї на Замарстинівську у мерії спочатку обіцяли до кінця 2019 року, згодом процес відтермінували до 6 січня. 8 січня новопрокладеною колією тут у тестовому режимі проїхав перший трамвай. Повністю для руху транспорту вул. Замарстинівську відкриють 16 січня.

Як повідомляв Львівський портал, ремонт вул. Замарстинівської розпочався ще в березні 2018 року. Оновлення цієї вулиці обійшлося бюджету Львова у 84 млн грн. Всі роботи виконує компанія «Онур».

Завершити ремонт Замарстинівської мали до кінця 2019-го, однак через нестійкий ґрунт роботи довелося зупинити. На місці певний час працювали геологи, тож відновити роботи «Онур» зміг на початку червня. Також під час ремонту у будинку на вул. Хімічній просіла фасадна стіна.

Нещодавно стало відомо, що частину проїжджої частини вул. Замарстинівської замість автентичної базальтової бруківки замощують різнокалібеним каменем.

Загалом вул. Замарстинівська у Львові не «бачила» ремонту більше ніж 40 років.

Фото: ЛМР