Вулицю Замарстинівську обіцяють відкрити для транспорту 16 січня

Відновити рух транспорту вулицею Замарстинівською планують 16 січня. Про це сьогодні під час брифінгу сказав мер Львова Андрій Садовий, передає переслужба мерії міста.

Зазаначимо, що у середині грудня у мерії Львова обіцяли відновити рух трамваїв на вулиці Замарстинівській до 6 січня. Сьогодні ж відбувся пробний запуск трамвая по новозбудованій колії.

«Порадившись із підрядниками, можемо чітко озвучити дату, коли вулиця буде проїзною для машин, трамваїв, усіх, хто матиме бажання її побачити. Це — 16 січня. Іще тиждень має відстоятися бруківка, мають бути завершені фінальні роботи», — сказав мер Львова.

Як додав заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, підрядник ТзОВ «Онур» на цій вулиці повністю виконав роботи із заміни інженерних мереж, провів підключення до мереж усіх будинків. Також прокладено трамвайну колію, контактну мережу, замінено всі опори контактної мережі, облаштовано освітлення та повністю замощено проїзну частину вулиці. Залишається доробити хідники і заїзди до бічних вулиць.

Нагадаємо, ремонтні роботи вулиці Замарстинівської розпочалися ще з 5 березня 2018 року.

У грудні активізувалися роботи з ремонту вулиці Замарстинівської. Щодня на об’єкті працювали від 50 до 100 осіб, щоб за сприятливих погодних умов повністю встигнути завершити ремонт вулиці до кінця 2019 року.

Додамо, нещодавно повідомлялося, що частину проїжджої частини вулиці Замарстинівської замість автентичної базальтової бруківки замощують різнокалібеним каменем. До слова, на реконструкцію 900 метрів вулиці Замарстинівської витратять 84 мільйони.