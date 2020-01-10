Україна отримала від США важливі дані щодо авіакатастрофи МАУ в Ірані

Президент України Володимир Зеленський та керівник МЗС Вадим Пристайко отримали від представників США важливі дані про авіакатастрофу літака МАУ, яка трапилася в Ірані. Про це Вадим Пристайко написав у Twitter.

«Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями», – написав він.

Крім цього, за словами глави МЗС, о 15 год. мала б розпочатися телефонна розмова Володимира Зеленського та Держсекретаря США Майка Помпео.

Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 10 січня 2020 р.

Зазначимо, раніше президент України закликав, уряди США, Канади та Великої Британії надати дані та докази, які стосуються катастрофи у розпорядження комісії з розслідування причин.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Іранські слідчі переконані, що літак МАУ загорівся ще в повітрі.

Водночас канадська розвідка повідомила, що літак МАУ в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

Також додамо, що у мережі опублікували відеозапис, на якому нібито ракета збиває літак «Міжнародних авіаліній України» у повітрі над Тегераном.