В літак МАУ над Тегераном влучила ракета (відео)

У мережі опублікували відеозапис, на якому нібито ракета збиває літак «Міжнародних авіаліній України» у повітрі над Тегераном. Відео перевірено The New York Times, передає УП.

Відео, перевірене The New York Times, показує, що «іранська ракета влучила в літак над Парандом, неподалік від аеропорту Тегерана, району, де український авіалайнер припинив передачу свого сигналу перед катастрофою».

За інформацією NYT, у нього є й інші відео. Аналіз всього відеоматеріалу показав наступне: коли ракета влучила в літак, стався невеликий вибух, проте все судно не вибухнуло, а продовжило політ протягом ще декількох хвилин. Потім палаючий авіалайнер повернув назад до аеропорту і вже на зворотному шляху вибухнув і впав.

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Той факт, що на відео саме небо над районом Паранд, підтверджує команда розслідувачів Bellingcat. Вони ідентифікували будинки, які видно на записі, і з’ясували, що камера була направлена саме в те місце, де проходила траекторія польоту «Боїнга» української авіакомпанії.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Іранські слідчі переконані, що літак МАУ загорівся ще в повітрі.

Водночас канадська розвідка повідомила, що літак МАУ в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

Відео: The New York Times