В літак МАУ над Тегераном влучила ракета (відео)

У мережі опублікували відеозапис, на якому нібито ракета збиває літак «Міжнародних авіаліній України» у повітрі над Тегераном. Відео перевірено The New York Times, передає УП.
Відео, перевірене The New York Times, показує, що «іранська ракета влучила в літак над Парандом, неподалік від аеропорту Тегерана, району, де український авіалайнер припинив передачу свого сигналу перед катастрофою».
За інформацією NYT, у нього є й інші відео. Аналіз всього відеоматеріалу показав наступне: коли ракета влучила в літак, стався невеликий вибух, проте все судно не вибухнуло, а продовжило політ протягом ще декількох хвилин. Потім палаючий авіалайнер повернув назад до аеропорту і вже на зворотному шляху вибухнув і впав.
Той факт, що на відео саме небо над районом Паранд, підтверджує команда розслідувачів Bellingcat. Вони ідентифікували будинки, які видно на записі, і з’ясували, що камера була направлена саме в те місце, де проходила траекторія польоту «Боїнга» української авіакомпанії.
Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.
В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.
Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.
Іранські слідчі переконані, що літак МАУ загорівся ще в повітрі.
Водночас канадська розвідка повідомила, що літак МАУ в Ірані збили ракетою «земля – повітря».
Відео: The New York Times
Андрій Котенський