Ексберкутівці після обміну дали коментар російському телеканалу

Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут» Сергій Зінченко та Павло Аброськіна, яких Україна передала до самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» 29 грудня в межах обміну, прокоментували своє обвинувачення у розстрілах на Інститутській. Коментар ексберкутівців показали в ефірі програми «Вести» на каналі «Россия-24», передає Громадське.

«Ще жодного прямого доказу не було долучено до судового процесу стороною прокуратури», — сказав ексберкутівець Аброськін.

Натомість Зінченко припустив, чому слідство справ Майдану йшло декілька років.

«Я думаю, так довго йшло слідство, тому що, вони розуміли, що от-от вийдуть самі на себе», — зазначив він.

Як повідомляв Львівський портал, 29 грудня на Донбасі відбувся обмін полоненими із бойовиками «Л/ДНР», в рамках якого вдалося повернути 76 українців. Офіс президента опублікував зворушливі фото зі звільнення наших співвітчизників.

Днем раніше п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, звільнили з під варти та домашнього арешту. Усі п’ятеро обвинувачених є у списках на обмін утримуваними між українською стороною і самопроголошеними «Л/ДНР». Згодом стало відомо, що колишніх беркутівців вже обміняли на українських полонених.

Із цього приводу у центрі Львова відбулася акція «Не злиЙ Майдан».

Також представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська заявила, що у полоні бойовиків на Донбасі залишаються близько 300 українців.

Фото: УП