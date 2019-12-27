У мерії запевняють, що пенсіонери і далі їздитимуть безкоштовно у громадському транспорті

У Львові пенсіонери і всі особи пільгових категорій, які визначені законодавством України, їздитимуть безкоштовно у громадському транспорті Львова у 2020 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«У місті Львові пенсіонери і всі пільгові категорії їздять безкоштовно в громадському транспорті. Жодного рішення скасовувати ці пільги, чи обмежити час їх дії, місто не приймало. Тому всі особи пільгових категорії, які мають право на безкоштовний проїзд згідно з чинним законодавством України, продовжуватимуть користуватися правом пільгового проїзду у 2020 році», – повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Нагадаємо, у міському бюджеті заклали майже 265 млн грн компенсацій за пільгові перевезення у всьому громадському транспорті.

Варто додати, що у області з пільговим перевезенням ситуація зовсім інша: перевізники грозяться перестати безкоштовно возити пільговиків з 1 січня через недостатнє фінансування компенсацій з бюджет області. У Львівській ОДА анонсували підписання меморандуму з перевізниками, втім поки що конкретних домовленостей не досягнуто.

Також додамо, що сьогодні, 27 грудня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради мали розглядати питання щодо збільшення вартості проїзду в електротранспорті з 5 грн до 6 грн. Однак це питання зняли із порядку денного. Востаннє ціни на проїзд у маршрутках Львова зросли у лютому 2019 року. Тоді тариф підняли до 7 гривень, а вартість проїзду в трамваях і тролейбусах у Львові підняли навесні 2018 року. Тоді тариф зріс із 3 до 5 гривень.

У міській раді кажуть, що піднімати вартість проїзду у маршрутках змушені через зауваження Європейського інвестиційного банку, який дає Львову кредити на закупівлю нового громадського транспорту.

Про те, як проходили у Львові громадські слухання щодо здорожчання проїзду у маршрутках, читайте у репортажі Львівського порталу за цим посиланням. Результати слухань щодо електротранспорту можна дізнатись тут.

Також у Львові активно обговорюють можливість впровадження безкоштовного транспорту, яку запропонував втілити автор закону про електронний квиток Ігор Васюник. Що думають експерти з цього приводу читайте тут: «Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів.