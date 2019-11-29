У 2020 році проїзд пільговиків Львову обійдеться майже у 265 мільйонів

Сьогодні, 29 листопада, депутати Львівської міської ради затвердили бюджет Львова на 2020 рік. У ньому закладено майже 265 млн грн компенсацій за пільгові перевезення у всьому громадському транспорті. У порівнянні з 2019-м витрати на проїзд пільгових категорій зросли орієнтовно на 10%. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

На виплату компенсацій за пільговий проїзд у громадському транспорті у бюджеті Львова-2020 передбачили 264,8 млн грн. Це майже на 25 млн грн більше, ніж у 2019-му.

При цьому автобусні перевізники впродовж наступного року отримають із бюджету 75 млн грн за пільговиків, тоді як комунальний «Львівелектротранс» – 189,8 млн грн.

За проїзд студентів у трамваях і тролейбусах підприємству компенсують 14,9 млн грн, ще майже 175 млн грн – за всі інші пільгові категорії.

Зазначимо, раніше в ЛКП «Львівелектротранс» заявляли, що 70% всього пасажиропотоку становлять пільговики.

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Нагадаємо, нещодавно у Львові заговорили про чергове підняття вартості проїзду у маршрутках та електротранспорті. Так, тариф на проїзд в автобусі хочуть підняти зі 7 до 8 гривень, а в трамваях і тролейбусах – з 5 до 6 гривень. Втім якщо пасажир захоче придбати квиток безпосередньо у водія, то тоді доведеться платити 7 гривень.

У міській раді кажуть, що піднімати вартість проїзду у маршрутках змушені через зауваження Європейського інвестиційного банку, який дає Львову кредити на закупівлю нового громадського транспорту.

Про те, як проходили у Львові громадські слухання щодо здорожчання проїзду у маршрутках, читайте у репортажі Львівського порталу за цим посиланням. Результати слухань щодо електротранспорту можна дізнатись тут.