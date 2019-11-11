Можливе підняття цін на проїзд у маршрутках. Львівська мерія переводить стрілки на ЄІБ

У департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради пояснили потребу коригування тарифу на проїзд у маршрутках зауваженням Європейського інвестиційного банку щодо великого розриву між економічно обґрунтованим тарифом і фактичним. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

«Минулого тижня приїжджали колеги, партнери з Європейського інвестиційного банку. Ви знаєте, що ЄІБ має профінансувати закупівлю 100 низькопідлогових автобусів нових і 10 нових трамваїв. І власне минулого тижня вони повідомили нам, що вже концептуально погодили все на рівні Міністерства фінансів. І вже готові швидко рухатись далі. Тому ми зараз готуємось до проведення тендеру і вже в грудні сподіваємось запустити тендерні процедури.

Але вони вже вкотре звернули нам увагу, як і інші міжнародні фінансові установи звертають нам увагу, що в нас є велика різниця між фактичним тарифом та економічно обґрунтованим. Так, на комунальному АТП 1 економічно обґрунтований тариф є 10 гривень, навіть трошки більше. Тому на сьогоднішній день АТП 1 запускає процедуру обговорення з громадськістю можливості коригування тарифу. Акт оприлюднений з ціною 8 грн — це 12% коригування. Це лише початок процедур, які ще треба пройти, погодити, обговорити з громадськістю», – розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

При цьому він запевнив, що мерія проти будь-якого підняття тарифів.

«Адже крім економічної складової ми не можемо забувати також про соціальну складову», – додав посадовець.

Як зауважив Андрій Білий, згідно з чинним законодавством, процедура передбачає громадські обговорення та публічні консультації, що займе не менше місяця чи й довше. Громадські обговорення, найпевніше, будуть проводити в Шевченківській районній адміністрації. Адже у великій сесійній залі мерії зараз проводять ремонтні роботи.

Додамо, що нещодавно на сайті ЛМР з’явився проєкт рішення про підвищення вартості проїзду у міських автобусах до 8 гривень.

Нагадаємо, востаннє ціни на проїзд у маршрутках Львова зросли у лютому 2019 року. Тоді тариф підняли до 7 гривень.