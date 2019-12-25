У пожежах на Львівщині загинули 86 людей

Із початку 2019 року на території Львівської області виникло майже 4000 пожеж, у яких загинули 86 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Від початку року і до сьогодні, 25 грудня, в області виникло 3928 пожеж, у яких загинули 86 осіб. Серед загиблих – одна дитина. Ще 71 людина отримала опіки і травми під час займань.

Загалом за 2019 рік на пожежах підрозділи ДСНС врятували 161 особу, із них 24 дитини.

Якщо пожежа застала вас у приміщенні:

якщо ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, то не сідайте в ліжку, а скотіться з нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не відчиняйте їх відразу;

обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте їх, бо дим та полум’я не дозволять вам вийти;

щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму та повертайтесь поповзом у глибину приміщення і приймайте заходи до порятунку;

присядьте, глибоко вдихніть повітря, відчиніть вікно, висуньтеся та кричіть на допомогу. Якщо ви не в змозі прочинити вікно, то розбийте скло твердим предметом;

якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення (обов’язково зачиніть за собою всі двері);

якщо ви знаходитесь у багатоповерховому будинку, то не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі. Використовуйте пожежну драбину, під час пожежі заборонено користуватися ліфтами!

Якщо ви опинилися у осередку пожежі:

не панікуйте і не тікайте від полум’я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;

з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;

якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом. Дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі – тут повітря менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;

гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум’я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами. Будьте обережні в місцях горіння високих дерев, адже вони можуть завалитися та травмувати вас;

під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу;

особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, перевіряючи палицею глибину слою, що вигорів;

Якщо горить одяг на людині: