У пожежах на Львівщині загинули 86 людей

Із початку 2019 року на території Львівської області виникло майже 4000 пожеж, у яких загинули 86 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.
Від початку року і до сьогодні, 25 грудня, в області виникло 3928 пожеж, у яких загинули 86 осіб. Серед загиблих – одна дитина. Ще 71 людина отримала опіки і травми під час займань.
Загалом за 2019 рік на пожежах підрозділи ДСНС врятували 161 особу, із них 24 дитини.
Якщо пожежа застала вас у приміщенні:
- якщо ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, то не сідайте в ліжку, а скотіться з нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не відчиняйте їх відразу;
- обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте їх, бо дим та полум’я не дозволять вам вийти;
- щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму та повертайтесь поповзом у глибину приміщення і приймайте заходи до порятунку;
- присядьте, глибоко вдихніть повітря, відчиніть вікно, висуньтеся та кричіть на допомогу. Якщо ви не в змозі прочинити вікно, то розбийте скло твердим предметом;
- якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення (обов’язково зачиніть за собою всі двері);
- якщо ви знаходитесь у багатоповерховому будинку, то не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі. Використовуйте пожежну драбину, під час пожежі заборонено користуватися ліфтами!
Якщо ви опинилися у осередку пожежі:
- не панікуйте і не тікайте від полум’я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;
- з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;
- якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом. Дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі – тут повітря менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;
- гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум’я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами. Будьте обережні в місцях горіння високих дерев, адже вони можуть завалитися та травмувати вас;
- під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу;
- особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, перевіряючи палицею глибину слою, що вигорів;
Якщо горить одяг на людині:
- зупиніть людину, не давайте їй бігати, бо тоді полум’я розгориться ще більше;
- допоможіть швидко скинути палаючий одяг, чи загасити його за допомогою простирадла, ковдри, пальта або струменя води. Гасити полум’я на одязі можна піском, землею, снігом. Сам постраждалий може згасити вогонь, перекочуючись по землі;
- залиште голову відкритою, щоб людина не задихнулась продуктами згорання;
- викличте швидку допомогу.
Наталя Дуляба