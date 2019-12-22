У МОЗ спростували популярні міфи про користь глінтвейну

Перед новорічними святами почали активно працювати різдвяні ярмарки. На них ви можете придбати не лише новорічні подарунки чи смаколики, а і зігрівальні напої, серед них – глінтвейн. Це алкогольний напій із підігрітого червоного вина, фруктів і спецій. Зазвичай, люди купують його на вулицях, щоб зігрітися. Але поширена думка про зігрівальні властивості глінтвейну є оманливою. Відтак, у Міністерстві охорони здоров’я України спростували три популярні міфи про користь цього напою.

У МОЗ зазначають, що незважаючи на те, що глінтвейн за класичним рецептом нагрівають, у ньому повинно залишатися від 7% алкоголю. Цього достатньо, щоб нашкодити організму. Адже безпечної дози алкоголю не існує.

«Червоне вино пов’язують з позитивним впливом на здоров’я. Проте хоча мінімальне вживання алкоголю трохи знижує ризики захворюваності на ішемічну хворобу серця, його вживання несе в собі більшу шкоду. Тобто всі можливі позитивні ефекти, які потенційно містить в собі алкоголь, поступаються його згубним властивостям у перспективі», – йдеться у повідомленні.

Відтак у відомстві спростовують такі міфи про глінвейн:

Про мінерали та вітаміни у напої. Алкоголь діє на ниркові канальці. Під його впливом вони перестають вбирати воду та мінерали назад. Це призводить до втрати води, яку ви можете випити з алкогольним напоєм. Як наслідок, у крові збільшується концентрація спирту.

Крім цього, у глінтвейн додають апельсини, яблука та лимони, тому цей напій помилково вважають вітамінним. Насправді ж, фрукти, які проходять термічну обробку, втрачають значну частину своєї корисності. Адже, що триваліша термічна обробка, то менше вітамінів лишається в їжі.

Про розслаблення від напою. Алкоголь знижує тиск, через що виникає враження розслабленості. Проте воно оманливе та погіршує здатність логічно та раціонально міркувати.

Про зігрівальну дію. Алкоголь розширює судини на поверхні тіла, через це виникає ефект тепла. Проте внутрішні органи в цей час його втрачають. Втрата тепла з поверхні шкіри та кінцівок на холоді відбувається швидко, а загальна температура тіла знижується. Алкоголь погано впливає на способи терморегуляції. Наприклад, він порушує механізм тремтіння, який допомагає тілу зберігати тепло . Також пришвидшує потовиділення, яке знижує вашу температуру тіла.