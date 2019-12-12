Ще шість РДА на Львівщині отримали нових керівників

Президент України Володимир Зеленський призначив голів Стрийської, Старосамбірської, Сколівської, Мостиської, Миколаївської та Кам’янко-Бузької районних рад. Про це йдеться у розпорядженнях глави держави.

Зокрема, Стрийської РДА керуватиме Кащук Любомир, Старосамбірську районну раду очолить Петро Назар, Сколівську – Богдан Янко, Мостиську – Любомир Галів, Миколаївську – Андрій Вовчастий та Кам’янко-Бузьку – Христина Замула.

Зазначимо, загалом на Львівщині є 20 районних державних адміністрацій. До середини серпня президент Володимир Зеленський позвільняв усіх попередніх керівників районів, відтак область вже не мала жодного голови РДА, яких призначав V президент України Петро Порошенко.

28 листопада Зеленський призначив першого нового голову РДА на Львівщині. Ним став Андрій Марко, який очолив Пустомитівський район. 2 грудня Зеленський призначив очільника Золочівщини, ним став Василь Маркевич, а Перемишлянську РДА очолив Богдан Гуменюк. А 5 грудня президент призначив Степана Рудницького головою Радехівської районної державної адміністрації. 11 грудня Львівський портал повідомляв, що Володимир Зеленський призначив голів Самбірської, Городоцької та Жовківської районних рад.

Нагадаємо, у серпні влада гучно заявила про новий кадровий підхід на Львівщині. В центрі нововведень опинились голови районних державних адміністрацій, яких вирішили шукати за допомогою спеціальної платформи LIFT. Якщо раніше подання президенту на призначення чиновників такого рівня скеровував одноосібно голова облдержадміністрації, то тепер «Зе-команда» вирішила детінізувати цей процес і зробити його більш публічним.

Так, усі, хто хотів би очолити РДА на Львівщині, мали реєструватись на платформі LIFT і проходити подальший відбір із обговоренням громадськості. Однак цей процес виявився не таким уже й публічним. Детальніше про це читайте у статті Львівського порталу «Таємний LIFT. Хто може очолити РДА на Львівщині».

Своєю чергою голова Львівської ОДА Маркіян Мальський публічно не називав жодних ймовірних кандидатів на посади голів РДА, навіть тоді, коли вже відомі у ЛОДА імена надіслали на погодження у Кабмін. Мальський лише говорив про унікальність відбору через LIFT та про те, що новопризначені очільники районів працюватимуть близько року, оскільки реформа децентралізації згодом ліквідує такі посади.