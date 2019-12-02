Зеленський призначив ще двох голів РДА на Львівщині. Що про них відомо?

Президент Володимир Зеленський призначив голів Золочівської та Перемишлянської районних державних адміністрацій. Про це йдеться у відповідних розпорядженнях від 2 грудня, передає Львівський портал.

Так, головою Золочівської РДА глава держави призначив Василя Маркевича, а очільником Перемишлянської РДА – Богдана Гуменюка.

Як раніше писав Львівський портал, Василь Маркевич працює у ТзОВ «Д-Мікс Україна» – компанії, що виготовляє комбікорми для тварин. Раніше він очолював Золочівське районне управління юстиції.

У своїй декларації як кандидата на посаду голови Золочівської РДА Василь Маркевич вказав більше 72 000 гривень зарплати, по 3000 доларів та євро готівки. Їздить він на автомобілі Skoda Octavia Tour 2008 року випуску, а також володіє житловим будинком і двома земельними ділянками в Золочеві.

Щодо Богдана Гуменюка, то відомо, що йому 59 років, із 2016 року він працює першим заступником голови Перемишлянської РДА. До роботи у райдержадміністрації був головним інспектором відділу інспектування за зверненнями правоохоронних органів Державної фінансової інспекції Львівщини.

У 2015-му пройшов до Перемишлянської міської ради від Блоку Петра Порошенка «Солідарність», тож зараз є чинним депутатом від партії колишнього президента.

Згідно з декларацією, протягом 2018 року Богдан Гуменюк отримав майже 290 000 гривень зарплати, більше 17 000 гривень пенсії та стільки ж коштів матеріальної допомоги. Власного авто чоловік не має, однак володіє будинком і гаражем у Перемишлянах, двома земельними ділянками у селі Чуперносів Перемишлянського району. Грошей на банківських рахунках чи готівкою ні він, ні члени його сім’ї не вказали.

Зазначимо, загалом на Львівщині є 20 районних державних адміністрацій. До середини серпня президент Володимир Зеленський позвільняв усіх попередніх керівників районів, відтак область вже не мала жодного голови РДА, яких призначав V президент України Петро Порошенко.

28 листопада Зеленський призначив першого нового голову РДА на Львівщині. Ним став Андрій Марко, який очолив Пустомитівський район.

Нагадаємо, у серпні влада гучно заявила про новий кадровий підхід на Львівщині. В центрі нововведень опинились голови районних державних адміністрацій, яких вирішили шукати за допомогою спеціальної платформи LIFT. Якщо раніше подання президенту на призначення чиновників такого рівня скеровував одноосібно голова облдержадміністрації, то тепер «Зе-команда» вирішила детінізувати цей процес і зробити його більш публічним.

Так, усі, хто хотів би очолити РДА на Львівщині, мали реєструватись на платформі LIFT і проходити подальший відбір із обговоренням громадськості. Однак цей процес виявився не таким уже й публічним. Детальніше про це читайте у статті Львівського порталу «Таємний LIFT. Хто може очолити РДА на Львівщині».

Своєю чергою голова Львівської ОДА Маркіян Мальський публічно не називав жодних ймовірних кандидатів на посади голів РДА, навіть тоді, коли вже відомі у ЛОДА імена надіслали на погодження у Кабмін. Мальський лише говорив про унікальність відбору через LIFT та про те, що новопризначені очільники районів працюватимуть близько року, оскільки реформа децентралізації згодом ліквідує такі посади.