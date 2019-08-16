Нових голів РДА на Львівщині шукатимуть за допомогою онлайн-проєкту

Нещодавно в Україні стартував проєкт «LIFT», який допомагатиме у пошуках голів районних державних адміністрацій. З допомогою цього проєкту гтакож шукатимуть і голів РДА на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, найкращі HR-и шукатимуть відповідальних керівників, які розвиватимуть курс чесності та відкритості: а саме голів РДА Львівської області.

«Ті, хто пройде відбір, стануть основою та фундаментом для інноваційних змін України. Тому я хочу знайти свідомих людей, які зможуть керувати та підтримувати напрямки роботи чинної влади», – зазначив очільник Львівської області Маркіян Мальський.

Для того, щоб долучитись до проєкту, заходьте на сайт, вибирайте потрібну вакансію та уважно заповнюйте заявку.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що президент Зеленський звільнив усіх голів РДА на Львівщині.