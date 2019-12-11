Зеленський призначив ще трьох голів РДА на Львівщині

Президент України Володимир Зеленський голів Самбірської, Городоцької та Жовківської районних рад. Про це йдеться у розпорядженнях глави держави.

Зокрема, Самбірською РДА керуватиме Андрій Жепко, Жовківську районну раду очолить Роман Черніховський, а Городоцьку – Іван Саган.

Згідно із декларацією, Андрій Жепко є власником автомобіля Opel Astra 2013 року випуску. Керує ТзОВ «Редакція газети «Самбірська газета». Заробітна плату, яку отримав за основним місцем роботи, зокрема у газеті «Самбірська газета», становить понад 45 тисяч гривень. Також має понад 130 тисяч гривень доходу від надання майна в оренду.

Стосовно нового голови Жовківської РДА Романа Черніховського, то він у своїй декларації вказав, що є власником квартири у Львові, загальна площа якої становить 67,5 м2, а також є співласником ще однієї квартири місті Львові. Крім цього, він володіє двома автівками: Volkswagen Transporter 2008 року випуску та Mitsubishi Pajero 2007 року випуску. Роман Черніховський задекларував понад 70 тисяч гривень зарплати.

Іван Саган у своїй декларації вказує, що володіє житловим будинком у Городку площею 109 кв м, земельною ділянкою у цьому ж населеному пункті із площею 774 кв м. Також новопризначений голова Городоцької РДА має ВАЗ 1992 року випуску. Що стосується джерел доходу, то у цьому розділі вказана лише зарплата дружини: вона заробила за основним місцем праці 62 тис. 761 грн.

Зазначимо, загалом на Львівщині є 20 районних державних адміністрацій. До середини серпня президент Володимир Зеленський позвільняв усіх попередніх керівників районів, відтак область вже не мала жодного голови РДА, яких призначав V президент України Петро Порошенко.

28 листопада Зеленський призначив першого нового голову РДА на Львівщині. Ним став Андрій Марко, який очолив Пустомитівський район. 2 грудня Зеленський призначив очільника Золочівщини, ним став Василь Маркевич, а Перемишлянську РДА очолив Богдан Гуменюк. А 5 грудня президент призначив Степана Рудницького головою Радехівської районної державної адміністрації

Нагадаємо, у серпні влада гучно заявила про новий кадровий підхід на Львівщині. В центрі нововведень опинились голови районних державних адміністрацій, яких вирішили шукати за допомогою спеціальної платформи LIFT. Якщо раніше подання президенту на призначення чиновників такого рівня скеровував одноосібно голова облдержадміністрації, то тепер «Зе-команда» вирішила детінізувати цей процес і зробити його більш публічним.

Так, усі, хто хотів би очолити РДА на Львівщині, мали реєструватись на платформі LIFT і проходити подальший відбір із обговоренням громадськості. Однак цей процес виявився не таким уже й публічним. Детальніше про це читайте у статті Львівського порталу «Таємний LIFT. Хто може очолити РДА на Львівщині».

Своєю чергою голова Львівської ОДА Маркіян Мальський публічно не називав жодних ймовірних кандидатів на посади голів РДА, навіть тоді, коли вже відомі у ЛОДА імена надіслали на погодження у Кабмін. Мальський лише говорив про унікальність відбору через LIFT та про те, що новопризначені очільники районів працюватимуть близько року, оскільки реформа децентралізації згодом ліквідує такі посади.