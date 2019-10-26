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Голова Львівської ОДА заявив про низку призначень нових голів РДА і «випробувальний боєм термін»

Соломія Головіна

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Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський заявив про низку нових призначень голів РДА. Про це вчора, 25 жовтня, він написав на своїй сторінці у Facebook.

 

«На сьогодні погоджено ряд нових призначень керівників районів. Здебільшого це молоді, активні, дієві і цілеспрямовані люди. Незважаючи на новий кількарівневий механізм відбору кандидатів, що базується на подоланні кадрового голоду і «знищенні старої системи», кінцево виявити відповідність людини займаній посаді зможемо лише на практиці», – написав очільник Львівщини 25 жовтня.

При цьому він не уточнив ні про які райони йдеться, ні про які прізвища, а також наголосив на необхідності запровадити «випробувальний боєм термін» для осіб, яких буде призначено на посади голів райдержадміністрацій.

«Переконаний, що часу у 3 місяці буде достатньо для розуміння всіма нами, чи ці керівники здатні до розв’язання найактуальніших для району проблем, чи прагнуть втілювати нові ідеї, чи спроможні до пошуку алгоритмів комунікації, а також спілкування влади із суспільством, громадським сектором, експертним середовищем та пресою, тощо. Моя чітка позиція: щодо керівників, котрі не справлятимуться з своїми обов’язками, будуть прийнятті принципові кадрові рішення», – зазначив голова ЛОДА.

Нещодавно Маркіян Мальський заявив про те, що усі райони Львівщини отримають нових керівників в кінці жовтня – на початку листопада.

Додамо, що Львівський портал детально розповів про ймовірних кандидатів на посади голів РДА у матеріалі «Таємний LIFT».

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