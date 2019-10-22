ЛЬВІВСЬКИЙ ПОРТАЛ
Таємний LIFT
Хто може очолити РДА на Львівщині?
Ще в середині серпня нова влада гучно заявила про зміну кадрового підходу на Львівщині. В центрі нововведень опинились голови районних державних адміністрацій, яких вирішили шукати за допомогою спеціальної платформи LIFT. Якщо раніше подання президенту на призначення чиновників такого рівня скеровував одноосібно голова облдержадміністрації, то тепер «Зе-команда» вирішила детінізувати цей процес і зробити його більш публічним.
Відтак усі, хто хотів би очолити РДА на Львівщині, реєструють свою заявку і проходять подальший відбір із обговоренням громадськості. Погодьтесь, ідея справді гарна, до того ж – дуже виграшна для нової влади, яка на противагу попередникам хоче продемонструвати свою відкритість. Проте чи насправді все так прозоро?
Львівський портал розповідає про без перебільшення унікальний кадровий відбір на Львівщині, про осіб, які можуть очолити райдержадміністрації, а також про посадовців-кочівників із колишньої влади, що знову хочуть зайняти місце під сонцем.
Відтак усі, хто хотів би очолити РДА на Львівщині, реєструють свою заявку і проходять подальший відбір із обговоренням громадськості. Погодьтесь, ідея справді гарна, до того ж – дуже виграшна для нової влади, яка на противагу попередникам хоче продемонструвати свою відкритість. Проте чи насправді все так прозоро?
Львівський портал розповідає про без перебільшення унікальний кадровий відбір на Львівщині, про осіб, які можуть очолити райдержадміністрації, а також про посадовців-кочівників із колишньої влади, що знову хочуть зайняти місце під сонцем.
Ажіотаж і секрети у LIFT'і
Голови обласних і районних державних адміністрацій – це безпосередні ставленики президента у регіонах. Тож немає нічого дивного у тому, що, прийшовши до влади, Володимир Зеленський почав активно звільняти таких посадовців. Станом на 12 серпня на Львівщині звільнили усіх очільників РДА, яких призначав Петро Порошенко. Через кілька днів після цього команда «Зе» презентує масштабний проєкт LIFT, через який планує залучити нових людей у державні та соціальні ініціативи, а також на держслужбу.
Ідею із LIFT'ом підхопив і очільник Львівської ОДА Маркіян Мальський, який вирішив за допомогою цієї платформи відібрати кандидатів на посади голів РДА. При цьому він наголошував, що такий проєкт є «важливим кроком», а люди, які його пройдуть, стануть «фундаментом для інноваційних змін» у Львівській області.
«Найкращі HR-ри шукатимуть відповідальних керівників, які розвиватимуть курс чесності та відкритості, зокрема голів РДА Львівської області. Ми підтримуємо прогресивну позицію президента, тож прагнемо співпрацювати з тими, хто знає, як розвивати нашу країну. На мою думку, це важливий крок для нас всіх. Ті, хто пройдуть відбір, стануть фундаментом для інноваційних змін України та області. Тому ми хочемо знайти свідомих людей, які зможуть керувати та підтримувати важливі напрямки роботи в області», – писав на своїй сторінці у Facebook Мальський.
Як розповіли Львівському порталу у пресслужбі ЛОДА, до участі у відборі на посади голів РДА вже зголосились 570 людей. Всі вони пройшли реєстрацію на платформі LIFT, після цього мають пройти декілька тестів: на знання законів України, на рівень IQ, а також психологічний. Лише успішно пройшовши всі ці етапи, кандидати, які залишились, проходять у фінал відбору – на співбесіду до голови ЛОДА. Саме за результатами співбесіди Маркіян Мальський визначить претендентів на очільників РДА.
Ідею із LIFT'ом підхопив і очільник Львівської ОДА Маркіян Мальський, який вирішив за допомогою цієї платформи відібрати кандидатів на посади голів РДА. При цьому він наголошував, що такий проєкт є «важливим кроком», а люди, які його пройдуть, стануть «фундаментом для інноваційних змін» у Львівській області.
«Найкращі HR-ри шукатимуть відповідальних керівників, які розвиватимуть курс чесності та відкритості, зокрема голів РДА Львівської області. Ми підтримуємо прогресивну позицію президента, тож прагнемо співпрацювати з тими, хто знає, як розвивати нашу країну. На мою думку, це важливий крок для нас всіх. Ті, хто пройдуть відбір, стануть фундаментом для інноваційних змін України та області. Тому ми хочемо знайти свідомих людей, які зможуть керувати та підтримувати важливі напрямки роботи в області», – писав на своїй сторінці у Facebook Мальський.
Як розповіли Львівському порталу у пресслужбі ЛОДА, до участі у відборі на посади голів РДА вже зголосились 570 людей. Всі вони пройшли реєстрацію на платформі LIFT, після цього мають пройти декілька тестів: на знання законів України, на рівень IQ, а також психологічний. Лише успішно пройшовши всі ці етапи, кандидати, які залишились, проходять у фінал відбору – на співбесіду до голови ЛОДА. Саме за результатами співбесіди Маркіян Мальський визначить претендентів на очільників РДА.
Згідно з законодавством України саме керівник ОДА вносить кандидатури на посаду голови РДА. Цих осіб ще має затвердити уряд і подати на розгляд президента. Офіційно призначеним на посаду очільника РДА можна вважати лише тоді, як глава держави підпише відповідний указ.
Варто зауважити, що кандидатів на пост голови району на Львівщині мали б обговорювати публічно, зокрема на засіданнях громадських рад. Втім сам відбір розпочався ще 15 серпня, а станом на кінець жовтня жодної офіційної інформації про хід цього процесу немає. Також нічого не відомо й про самих претендентів на голів РДА – хто вони, ці пів тисячі людей? До скількох осіб звузилось коло відбору, коли відбудуться обговорення кандидатів, а головне – як і чи впливатиме взагалі думка громадськості на рішення Мальського?
«Наразі відбір ще триває, цим процесом займається голова Львівської ОДА. Повна інформація буде оприлюднена незабаром», – прокоментувала Львівському порталу прессекретарка голови ЛОДА Ольга Мельник.
Така таємничість видається щонайменше дивною, щонайбільше – ставить під сумнів прозорість відбору 20 голів РДА області. Можливо, все-таки новій владі є що приховувати, якщо більше ніж за два місяці про хід так званого конкурсу нічого не чути?
«Наразі відбір ще триває, цим процесом займається голова Львівської ОДА. Повна інформація буде оприлюднена незабаром», – прокоментувала Львівському порталу прессекретарка голови ЛОДА Ольга Мельник.
Така таємничість видається щонайменше дивною, щонайбільше – ставить під сумнів прозорість відбору 20 голів РДА області. Можливо, все-таки новій владі є що приховувати, якщо більше ніж за два місяці про хід так званого конкурсу нічого не чути?
Кочівники зі старої влади
Попри мовчанку з боку Львівської ОДА окремі ЗМІ, посилаючись на власні джерела, вже оприлюднили список кандидатів, які претендують на крісло голови РДА. У коментарі Львівському порталу Ольга Мельник не підтвердила правдивість цього переліку, але і не спростувала його.
Загалом у списку опинились 20 людей, які хочуть очолити райдержадміністрації. В основному на кожен район є один претендент, винятком стала Золочівщина, де за посаду змагаються дві особи, а також Сокальський район, де взагалі немає жодної кандидатури.
Серед двох десятків осіб у цьому списку – колишні чиновники РДА, Львівської ОДА, депутати місцевих рад, посадовці та підприємці. Та особливу увагу привертає 62-річний Богдан Янко, який до серпня цього року вже очолював Сколівську РДА, а тепер знову хоче обійняти цю посаду.
Загалом у списку опинились 20 людей, які хочуть очолити райдержадміністрації. В основному на кожен район є один претендент, винятком стала Золочівщина, де за посаду змагаються дві особи, а також Сокальський район, де взагалі немає жодної кандидатури.
Серед двох десятків осіб у цьому списку – колишні чиновники РДА, Львівської ОДА, депутати місцевих рад, посадовці та підприємці. Та особливу увагу привертає 62-річний Богдан Янко, який до серпня цього року вже очолював Сколівську РДА, а тепер знову хоче обійняти цю посаду.
Богдан Янко, скриншот із відео «Надзвичайних новин»
До цього Янко більше 30 років пропрацював у судах різних інстанцій: Бахчисарайському районному народному суді, Стрийському районному суді Львівської області, Стрийському мікрайонному суді, Сколівському райсуді. Торік Богдан Янко написав заяву на відставку, тож Вища рада правосуддя звільнила його з посади судді Стрийського міськрайонного суду.
За час каденції Янка Сколівський район не відзначався помітними успіхами, займаючи останні місця у рейтингах соціально-економічного розвитку районів Львівщини, які регулярно публікують у ЛОДА. Водночас це не завадило Богдану Ярославовичу опинитися на посаді очільника передвиборчого штабу Порошенка на Сколівщині.
У своїй декларації кандидат вказав близько 700 000 гривень сукупного доходу. Левову його частку, понад 400 000 гривень, заробив у Державній судовій адміністрації Львівщини, ще більше 200 000 гривень становила пенсія, а у Сколівській РДА отримав 94 000 гривень платні. Втім у декларації перед звільненням з райдержадміністрації Янко зазначив, що на посаді голови з початку 2019 року заробив більше 250 000 гривень.
Серед майна Янка – три земельні ділянки у Стрию і Славському, будинок і квартира у Стрию, якою користується. Їздить він на автомобілі Volkswagen Passat 2012 року випуску, а також тримає 450 000 гривень готівки.
Здається, суддівська кар'єра Богдана Янка уже мало цікавить, оскільки він знову захотів очолити Сколівську РДА. І це бажання видається настільки сильним, що колишньому посадовцю, мабуть, немає значення, при якій владі працювати – чи при Порошенку, чи при Зеленському. Бачити ціль, але не бачити перешкод – це, звичайно, добре, та не у випадку Янка. Адже зараз він виглядає кочівником, якому неважливо, при яких політичних обставинах працювати. Втім усі крапки над «і» у цій ситуації зможе розставити саме «Зе-команда», яка активно говорить про важливість нових облич при владі. Тому Богдан Янко буде своєрідним лакмусовим папірцем для Мальського, перевіркою на те, чи здатен він відфільтрувати попередників, як цього хоче президент.
За час каденції Янка Сколівський район не відзначався помітними успіхами, займаючи останні місця у рейтингах соціально-економічного розвитку районів Львівщини, які регулярно публікують у ЛОДА. Водночас це не завадило Богдану Ярославовичу опинитися на посаді очільника передвиборчого штабу Порошенка на Сколівщині.
У своїй декларації кандидат вказав близько 700 000 гривень сукупного доходу. Левову його частку, понад 400 000 гривень, заробив у Державній судовій адміністрації Львівщини, ще більше 200 000 гривень становила пенсія, а у Сколівській РДА отримав 94 000 гривень платні. Втім у декларації перед звільненням з райдержадміністрації Янко зазначив, що на посаді голови з початку 2019 року заробив більше 250 000 гривень.
Серед майна Янка – три земельні ділянки у Стрию і Славському, будинок і квартира у Стрию, якою користується. Їздить він на автомобілі Volkswagen Passat 2012 року випуску, а також тримає 450 000 гривень готівки.
Здається, суддівська кар'єра Богдана Янка уже мало цікавить, оскільки він знову захотів очолити Сколівську РДА. І це бажання видається настільки сильним, що колишньому посадовцю, мабуть, немає значення, при якій владі працювати – чи при Порошенку, чи при Зеленському. Бачити ціль, але не бачити перешкод – це, звичайно, добре, та не у випадку Янка. Адже зараз він виглядає кочівником, якому неважливо, при яких політичних обставинах працювати. Втім усі крапки над «і» у цій ситуації зможе розставити саме «Зе-команда», яка активно говорить про важливість нових облич при владі. Тому Богдан Янко буде своєрідним лакмусовим папірцем для Мальського, перевіркою на те, чи здатен він відфільтрувати попередників, як цього хоче президент.
Від найстаршого кандидата перейдемо до наймолодшого – 26-річного Назара Жолобовича, що хоче очолити Дрогобицький район. Його теж сміливо можна віднести до кочівників із попередньої влади на Львівщині.
Назар Жолобович, фото – ukrpress.info
Донедавна Жолобович працював у департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА. Під час цьогорічних позачергових виборів у Верховну Раду був наймолодшим кандидатом, балотувався від 121 округу як самовисуванець.
Втім найпікантнішим нюансом тут є те, що Назар Жолобович є або принаймні ще минулого року був заступником голови Львівської організації партії «БПП «Солідарність». Здається, все логічно: людина, яка працювала в інформаційній сфері Львівщини на користь Петра Порошенка, заразом була залучена до місцевого осередку партії. Тож чи є прийнятним те, що людина Порошенка тепер, після зміни влади в Україні, вирішила проситись у команду Зеленського, зокрема на посаду голови Дрогобицької РДА? Питання, мабуть, риторичне, але дуже цікаво, як на це відреагує Маркіян Мальський... До речі, на своєму 121 виборчому окрузі Назар Жолобович набрав менше 1,5% голосів, а перемогу тут здобув член «Зе-команди» Орест Саламаха.
Перед звільненням з Львівської ОДА Назар Жолобович задекларував лише трохи більше 65 000 гривень зарплати. Ні житла, ні автомобіля, ні будь-якого іншого майна у документі він не вказав.
Втім найпікантнішим нюансом тут є те, що Назар Жолобович є або принаймні ще минулого року був заступником голови Львівської організації партії «БПП «Солідарність». Здається, все логічно: людина, яка працювала в інформаційній сфері Львівщини на користь Петра Порошенка, заразом була залучена до місцевого осередку партії. Тож чи є прийнятним те, що людина Порошенка тепер, після зміни влади в Україні, вирішила проситись у команду Зеленського, зокрема на посаду голови Дрогобицької РДА? Питання, мабуть, риторичне, але дуже цікаво, як на це відреагує Маркіян Мальський... До речі, на своєму 121 виборчому окрузі Назар Жолобович набрав менше 1,5% голосів, а перемогу тут здобув член «Зе-команди» Орест Саламаха.
Перед звільненням з Львівської ОДА Назар Жолобович задекларував лише трохи більше 65 000 гривень зарплати. Ні житла, ні автомобіля, ні будь-якого іншого майна у документі він не вказав.
Ще один відгомін минулого Порошенка на Львівщині – 59-річний Богдан Гуменюк. Із 2016 року він працює першим заступником голови Перемишлянської РДА, а тепер прагне її очолити. До роботи у райдержадміністрації був головним інспектором відділу інспектування за зверненнями правоохоронних органів Державної фінансової інспекції Львівщини.
У 2015-му пройшов до Перемишлянської міської ради від Блоку Петра Порошенка «Солідарність», а тепер є чинним депутатом від партії колишнього президента і хоче перейти у «Зе-команду», аби стати керівником району.
Згідно з декларацією, протягом 2018 року посадовець отримав майже 290 000 гривень зарплати, більше 17 000 гривень пенсії та стільки ж коштів матеріальної допомоги. Власного авто Богдан Гуменюк не має, однак володіє будинком і гаражем у Перемишлянах, двома земельними ділянками у селі Чуперносів Перемишлянського району. Грошей на банківських рахунках чи готівкою ні він, ні члени його сім'ї не вказали.
У 2015-му пройшов до Перемишлянської міської ради від Блоку Петра Порошенка «Солідарність», а тепер є чинним депутатом від партії колишнього президента і хоче перейти у «Зе-команду», аби стати керівником району.
Згідно з декларацією, протягом 2018 року посадовець отримав майже 290 000 гривень зарплати, більше 17 000 гривень пенсії та стільки ж коштів матеріальної допомоги. Власного авто Богдан Гуменюк не має, однак володіє будинком і гаражем у Перемишлянах, двома земельними ділянками у селі Чуперносів Перемишлянського району. Грошей на банківських рахунках чи готівкою ні він, ні члени його сім'ї не вказали.
Інші претенденти на голів РДА: хто вони?
Бродівський район – Володимир Адамець. Працював у Бродівській РДА ще з 2015 року і донедавна обіймав посаду першого заступника голови РДА. До цього Володимир Адамець був начальником Бродівського районного управління юстиції, також очолював районну «Батьківщину». Також двічі балотувався у Верховну Раду від цієї політсили, проте безуспішно.
У своїй декларації як кандидата на посаду голови Бродівської РДА Адамець вказав 190 000 гривень зарплати та майже 4 000 гривень банківських відсотків. У власності експосадовця – земельна ділянка, будинок та гараж у Бродах. Їздить на автомобілі KIA Picanto 2008 року випуску, який записаний на дружину на праві оренди. У банку чоловік зберігає 6 000 доларів, 3 000 євро, а готівкою – 8 000 доларів. Натомість дружина Володимира Адамця назбирала готівкою по 10 000 доларів і євро, на банківському рахунку – 5 000 доларів.
У своїй декларації як кандидата на посаду голови Бродівської РДА Адамець вказав 190 000 гривень зарплати та майже 4 000 гривень банківських відсотків. У власності експосадовця – земельна ділянка, будинок та гараж у Бродах. Їздить на автомобілі KIA Picanto 2008 року випуску, який записаний на дружину на праві оренди. У банку чоловік зберігає 6 000 доларів, 3 000 євро, а готівкою – 8 000 доларів. Натомість дружина Володимира Адамця назбирала готівкою по 10 000 доларів і євро, на банківському рахунку – 5 000 доларів.
Буський район – Олег Коваль, 44 роки. Людина з таким ім'ям фігурує як голова Заводської сільради, що у Буському районі. Переміг на місцевих виборах у 2015 році як самовисуванець, втім на той час був членом ВО «Батьківщина».
Згідно з декларацією за 2018 рік, Олег Коваль заробив трохи більше 102 000 гривень, зате його дружина, займаючись бізнесом, отримала більше пів мільйона гривень доходу. Також посадовець володіє часткою квартири у селі Заводське та двох магазинів. Їздить Олег Коваль на Ford Fiesta 2016 року випуску, а його дружина – на Renault Master 2014 року випуску, який вона придбала торік у вересні.
Згідно з декларацією за 2018 рік, Олег Коваль заробив трохи більше 102 000 гривень, зате його дружина, займаючись бізнесом, отримала більше пів мільйона гривень доходу. Також посадовець володіє часткою квартири у селі Заводське та двох магазинів. Їздить Олег Коваль на Ford Fiesta 2016 року випуску, а його дружина – на Renault Master 2014 року випуску, який вона придбала торік у вересні.
Городоцький район – Іван Саган, 42 роки. Член ГО «Апостольська Чота» – неполітичної молодіжної духовно-патріотичної організації, що діє при церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії у Городку. Також Іван Саган зараз є членом Громадської ради при Городоцькій РДА.
Як вдалося з'ясувати, свій кар'єрний шлях Іван Саган розпочав, працюючи вчителем історії в одній зі шкіл Городка, потім, протягом 2005-2006 років працював заступником голови Городоцької РДА, а також був депутатом Городоцької районної ради від блоку «Наша Україна». У 2006 році навіть став міським головою Городка. Тоді ЗМІ писали про те, що Саган наслідує мера Львова Андрія Садового.
У часи Януковича, з 2012 по 2014 роки, Іван Саган працював на різних посадах у Львівській ОДА. На місцевих виборах у 2015-му балотувався у Городоцьку райраду від «Громадянської позиції».
Як вдалося з'ясувати, свій кар'єрний шлях Іван Саган розпочав, працюючи вчителем історії в одній зі шкіл Городка, потім, протягом 2005-2006 років працював заступником голови Городоцької РДА, а також був депутатом Городоцької районної ради від блоку «Наша Україна». У 2006 році навіть став міським головою Городка. Тоді ЗМІ писали про те, що Саган наслідує мера Львова Андрія Садового.
У часи Януковича, з 2012 по 2014 роки, Іван Саган працював на різних посадах у Львівській ОДА. На місцевих виборах у 2015-му балотувався у Городоцьку райраду від «Громадянської позиції».
Жидачівський район – Марія Гучко, 41 рік. Начальниця відділу з надання адміністративних послуг Жидачівської РДА. Раніше працювала головним державним інспектором ГУ Держпраці у Львівській області. На місцевих виборах-2015 балотувалась як самовисуваниця у Дашавську селищну раду. Також Марія Гучко є членом ГО «Розвиток сільського господарства».
Згідно з декларацією, торік посадовиця отримала майже 170 000 гривень зарплати у Держпраці Львівщини та 270 000 гривень подарунку від Ганни Січак. На банківському рахунку Марія Гучко назбирала 10 000 доларів. Власного житла у жінки немає, вона мешкає у будинку в Дашаві, який належить Михайлу Січаку. Машини жінка також не задекларувала, втім її чоловік їздить на Ford Mondeo 1996 року випуску.
Згідно з декларацією, торік посадовиця отримала майже 170 000 гривень зарплати у Держпраці Львівщини та 270 000 гривень подарунку від Ганни Січак. На банківському рахунку Марія Гучко назбирала 10 000 доларів. Власного житла у жінки немає, вона мешкає у будинку в Дашаві, який належить Михайлу Січаку. Машини жінка також не задекларувала, втім її чоловік їздить на Ford Mondeo 1996 року випуску.
Жовківський район – Роман Черніховський, 31 рік. Медик, працював завідувачем приймального діагностичного відділення Жовківської центральної райлікарні. У 2010 році став депутатом Жовківської райради, був головою комісії з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства. На місцевих виборах-2015 також балотувався у Жовківську міську та районну ради від «Свободи».
Золочівський район – відразу два кандидати: Василь Маркевич і Віталій Кіріченко.
Василь Маркевич, працює у ТзОВ «Д-Мікс Україна» – компанії, що виготовляє комбікорми для тварин. Раніше очолював Золочівське районне управління юстиції.
У своїй декларації як кандидата на посаду голови Золочівської РДА Василь Маркевич вказав більше 72 000 гривень зарплати, по 3000 доларів та євро готівки. Їздить він на автомобілі Skoda Octavia Tour 2008 року випуску, а також володіє житловим будинком і двома земельними ділянками в Золочеві.
Василь Маркевич, працює у ТзОВ «Д-Мікс Україна» – компанії, що виготовляє комбікорми для тварин. Раніше очолював Золочівське районне управління юстиції.
У своїй декларації як кандидата на посаду голови Золочівської РДА Василь Маркевич вказав більше 72 000 гривень зарплати, по 3000 доларів та євро готівки. Їздить він на автомобілі Skoda Octavia Tour 2008 року випуску, а також володіє житловим будинком і двома земельними ділянками в Золочеві.
Василь Маркевич, скриншот із відео Золочів.net
Інформації про Віталія Кіріченка не так вже й багато. Відомо, що людина з такими іменем працює реєстратором у Глинянській міській раді (Золочівський район), а також віднедавна є громадським інспектором з охорони довкілля.
У декларації-2018 Кіріченко вказав трохи більше 100 000 гривень зарплати та 170 000 гривень готівки. Натомість його дружина і теща зберігають готівкою 240 000 та 210 000 гривень відповідно. Їздить Віталій Кіріченко на автомобілі Skoda Superb 2012 року випуску, яку придбав два роки тому. Ні власного житла, ні землі чи іншого майна у нього немає – будинок і ділянка у Золочеві записані на тещу, а от дружина кандидата у голови Золочівської РДА обжилась земельною ділянкою у селі Верхня Білка Пустомитівського району.
У декларації-2018 Кіріченко вказав трохи більше 100 000 гривень зарплати та 170 000 гривень готівки. Натомість його дружина і теща зберігають готівкою 240 000 та 210 000 гривень відповідно. Їздить Віталій Кіріченко на автомобілі Skoda Superb 2012 року випуску, яку придбав два роки тому. Ні власного житла, ні землі чи іншого майна у нього немає – будинок і ділянка у Золочеві записані на тещу, а от дружина кандидата у голови Золочівської РДА обжилась земельною ділянкою у селі Верхня Білка Пустомитівського району.
Кам'янка-Бузький район – Володимир Лень. Очолює районний відділ Держгеокадастру Львівської області.
За 2018 рік посадовець отримав 145 000 гривень зарплати, також задекларував два авто: Mazda Xedos 6, яка є його власністю, та ВАЗ-21101, яким користується за дорученням. Грошей у банку чи готікою Володимир Лень немає, також не володіє він ні житлом, ні землею чи будь-яким іншим майном – будинок і ділянка у Кам'янці-Бузькій записані на його батька.
За 2018 рік посадовець отримав 145 000 гривень зарплати, також задекларував два авто: Mazda Xedos 6, яка є його власністю, та ВАЗ-21101, яким користується за дорученням. Грошей у банку чи готікою Володимир Лень немає, також не володіє він ні житлом, ні землею чи будь-яким іншим майном – будинок і ділянка у Кам'янці-Бузькій записані на його батька.
Андрій Вовчастий, фото – mv.in.ua
Миколаївський район – Андрій Вовчастий, 38 років. Із 2018 року очолює Сколівську державну податкову інспецію Стрийського управління ГУ ДФС Львівщини. До цього працював головним ревізором-інспектором у Миколаївській об'єднаній державній податковій інспекції. Обіймаючи цю посаду, у 2015 році пройшов люстрацію. Під час місцевих виборів-2015 Андрій Вовчастий балотувався у Миколаївську міську раду від партії «УКРОП», втім стати депутатом йому так і не вдалося. Протягом 2018 року чиновник отримав більше 120 000 гривень зарплати і назбирав 10 000 гривень готівки. Чоловік має квартиру у Миколаєві і користується автомобілем ВАЗ-2104, власником якого є третя особа.
Мостиський район – Любомир Галів, 54 роки. З 2006 року двічі був головою Долинянської сільради Городоцького району. У 2015-му потрапив у земельний скандал: місцеві мешканці звичнувачували Галіва у зловживанні владою через спробу віддати під забудову 5 га землі в урочищі Попелі, де люди мали власні городи. На місцевих виборах-2015 знову балотувався як самовисуванець на голову Долинянської сільської ради, проте програв.
З минулого року Любомир Галів працює начальником дільниці Самбірського управління водного господарства. На цій посаді протягом 2018 року він заробив менше 33 000 гривень, а також отримав більше 8 000 гривень банківських відсотків. Незважаючи на такий рівень доходу торік Галів зміг придбати автомобіль BMW X5 2002 року випуску.
Серед іншого майна кандидата на голову Мостиської РДА – недобудований будинок у Городку та земельна ділянка у Долинянах, отримана у 2018 році. Також Любомир Галів тримає у банку більше 300 000 гривень, а його дружина – понад 290 000 гривень.
З минулого року Любомир Галів працює начальником дільниці Самбірського управління водного господарства. На цій посаді протягом 2018 року він заробив менше 33 000 гривень, а також отримав більше 8 000 гривень банківських відсотків. Незважаючи на такий рівень доходу торік Галів зміг придбати автомобіль BMW X5 2002 року випуску.
Серед іншого майна кандидата на голову Мостиської РДА – недобудований будинок у Городку та земельна ділянка у Долинянах, отримана у 2018 році. Також Любомир Галів тримає у банку більше 300 000 гривень, а його дружина – понад 290 000 гривень.
Пустомитівський район – Андрій Марко. Інформації про цього кандидата є небагато, втім як вдалося з'ясувати, людина з таким іменем щонайменше шість років поспіль є одним із арбітражних керуючих (ліквідаторів), які працюють при управлінні юстиції Львівщини.
Радехівський район – Роман Хімка, 29 років. Як вдалося з'ясувати Львівському порталу, він або людина з таким іменем зареєстрована у селі Старий Добротвір Кам'янка-Бузького району, є фізичною-особою підприємцем. Також йому належить декілька фірм.
ФОП Роман Хімка з 2016 року дотепер вигравав у кількох тендерах. Так, підприємець постачав офісні меблі в управління соцзахисту Львівської міськради, ЛНУ ім. Івана Франка, а для Кам'янка-Бузької РДА організовував виступ Кавер-гурту «Старе Місто» на обласному етнофестивалі «Купальська містерія над Бугом».
Роман Хімка – член ГО «Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району». Також він був помічником позафракційного депутата Львівської облради VI скликання (2010-2015) Володимира Кирилича.
ФОП Роман Хімка з 2016 року дотепер вигравав у кількох тендерах. Так, підприємець постачав офісні меблі в управління соцзахисту Львівської міськради, ЛНУ ім. Івана Франка, а для Кам'янка-Бузької РДА організовував виступ Кавер-гурту «Старе Місто» на обласному етнофестивалі «Купальська містерія над Бугом».
Роман Хімка – член ГО «Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району». Також він був помічником позафракційного депутата Львівської облради VI скликання (2010-2015) Володимира Кирилича.
Самбірський район – Світлана Дутко, 55 років. Працює начальницею управління економіки Самбірської міської ради, також є чинною депутаткою ради від Радикальної партії Олега Ляшка. За офіційними даними, відвідала 93% пленарних засідань мерії Самбора.
Світлана Дутко, фото – Facebook
До місцевих виборів-2015 Світлана Дутко була заступницею міського голови Самбора. Посадовиця і депутатка за сумісництвом упродовж 2018 року отримала майже 260 000 гривень зарплати та два кредити на загальну суму 48 000 гривень. Світлана Дутко не має власного автомобіля, втім користується двома будинками у Самборі. Її чоловік, який є пенсіонером, володіє земельною ділянкою у селі Стрілкровичі Самбірського району та тримає 6 500 доларів готівкою.
Старосамбірський район – Петро Назар. Із 2017 року працює в департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА, до цього – у правоохоронних органах (посади міліціонера, помічника чергового, інспектора патрульної служби та помічника оперуповноваженого).
У своїй декларації Петро Назар вказав, що торік у Львівській ОДА заробив 5 793 гривні (очевидно помилково, адже у 2017 році його зарплата становила більше 59 000 гривень) та отримав більше 1 300 гривень банківських відсотків. Також він зберігає 88 000 гривень готівкою і ще понад 25 000 гривень – на рахунку.
Їздить Петро Назар на двох машинах: Mercedes-Benz 230 E 1997 року випуску та ГАЗ-53 1988 року випуску. Живе у квартирі у Львові, яка належить його дружині та її сім'ї, а також володіє двома земельними ділянками в смт Шкло Яворівського району і селі Мильчиці Городоцького району.
Дружина посадовця Юлія Навроцька веде активну наукову діяльність, є державним експертом групи з доступу до правосуддя директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності при Міністерстві юстиції України. Нещодавно вона пройшла конкурс на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Жінка орендує квартиру у Києві, торік у Мін'юсті заробила більше 600 000 гривень. У банку тримає понад 120 000 гривень, готівкою – 95 000 гривень, 14 800 доларів та 250 євро.
У своїй декларації Петро Назар вказав, що торік у Львівській ОДА заробив 5 793 гривні (очевидно помилково, адже у 2017 році його зарплата становила більше 59 000 гривень) та отримав більше 1 300 гривень банківських відсотків. Також він зберігає 88 000 гривень готівкою і ще понад 25 000 гривень – на рахунку.
Їздить Петро Назар на двох машинах: Mercedes-Benz 230 E 1997 року випуску та ГАЗ-53 1988 року випуску. Живе у квартирі у Львові, яка належить його дружині та її сім'ї, а також володіє двома земельними ділянками в смт Шкло Яворівського району і селі Мильчиці Городоцького району.
Дружина посадовця Юлія Навроцька веде активну наукову діяльність, є державним експертом групи з доступу до правосуддя директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності при Міністерстві юстиції України. Нещодавно вона пройшла конкурс на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Жінка орендує квартиру у Києві, торік у Мін'юсті заробила більше 600 000 гривень. У банку тримає понад 120 000 гривень, готівкою – 95 000 гривень, 14 800 доларів та 250 євро.
Стрийський район – Любомир Кащук, 39 років. Перший заступник голови Стрийської РДА з 2015 року.
Любомир Кащук (зліва), фото – Стрийська РДА
Раніше працював завідувачем діагностичного відділення Стрийської центральної райлікарні, начальником медичного забезпечення «Трускавецькурорту».
Протягом 2010-2015 років Любомир Кащук був депутатом Стрийської районної ради, головою фракції «Самопоміч». Також він є головою Стрийської громадської організації «Рідний край».
Торік посадовець задекларував більше 320 000 гривень зарплати, ще 18 000 гривень отримав, працюючи за сумісництвом лікарем-ендоскопістом у Стрийській центральній райлікарні.
Їздить Кащук на автомобілі Opel Vectra 2006 року випуску, втім водночас має ще й вантажівку МАН. У власності кандидата – земельна ділянка та частка будинку, розташованих у селі Дуліби Стрийського району. Також чоловік минулого року став власником магазину промислових товарів у Стрию.
У 2018 році Любомир Кащук позичив третім особам 600 000 гривень, 400 000 гривень із яких вже отримав назад. Ще 100 000 гривень він тримає готівкою.
Протягом 2010-2015 років Любомир Кащук був депутатом Стрийської районної ради, головою фракції «Самопоміч». Також він є головою Стрийської громадської організації «Рідний край».
Торік посадовець задекларував більше 320 000 гривень зарплати, ще 18 000 гривень отримав, працюючи за сумісництвом лікарем-ендоскопістом у Стрийській центральній райлікарні.
Їздить Кащук на автомобілі Opel Vectra 2006 року випуску, втім водночас має ще й вантажівку МАН. У власності кандидата – земельна ділянка та частка будинку, розташованих у селі Дуліби Стрийського району. Також чоловік минулого року став власником магазину промислових товарів у Стрию.
У 2018 році Любомир Кащук позичив третім особам 600 000 гривень, 400 000 гривень із яких вже отримав назад. Ще 100 000 гривень він тримає готівкою.
Яворівський район – Андрій Шумський, 40 років. Засновник і директор ПП «АМ-Груп». Фахівець у деревообробній галузі та спеціаліст з екологічних проблем та проблем навколишнього середовища.
Під час цьогорічних президентських виборів був довіреною особою Володимира Зеленського у 122 виборчому окрузі, який охоплює Жовківський і Яворівський райони.
Під час цьогорічних президентських виборів був довіреною особою Володимира Зеленського у 122 виборчому окрузі, який охоплює Жовківський і Яворівський райони.
Андрій Шумський, фото – politeka
Згодом Андрій Шумський балотувався на цьому окрузі на позачергових парламентських виборах-2019 від «Слуги народу». Стати нардепом йому не судилось, адже передвиборчу гонку виграв Павло Бакунець зі «Самопомочі».
Вперше власні сили на виборах Шумський випробував ще у 2006 році, коли балотувався у Львівську міську раду від партії «Зелена Україна», згодом потрапити у мерію намагався у 2015-му від «Народного контролю». Проте депутатом так і не став.
На посаду голови Турківської РДА претендує Віталій Бабяк, втім інформації про цього кандидата Львівському порталу віднайти не вдалося.
Вперше власні сили на виборах Шумський випробував ще у 2006 році, коли балотувався у Львівську міську раду від партії «Зелена Україна», згодом потрапити у мерію намагався у 2015-му від «Народного контролю». Проте депутатом так і не став.
На посаду голови Турківської РДА претендує Віталій Бабяк, втім інформації про цього кандидата Львівському порталу віднайти не вдалося.
Автор, верстка – Наталя Дуляба