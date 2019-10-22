Варто зауважити, що кандидатів на пост голови району на Львівщині мали б обговорювати публічно, зокрема на засіданнях громадських рад. Втім сам відбір розпочався ще 15 серпня, а станом на кінець жовтня жодної офіційної інформації про хід цього процесу немає. Також нічого не відомо й про самих претендентів на голів РДА – хто вони, ці пів тисячі людей? До скількох осіб звузилось коло відбору, коли відбудуться обговорення кандидатів, а головне – як і чи впливатиме взагалі думка громадськості на рішення Мальського?



«Наразі відбір ще триває, цим процесом займається голова Львівської ОДА. Повна інформація буде оприлюднена незабаром», – прокоментувала Львівському порталу прессекретарка голови ЛОДА Ольга Мельник.



Така таємничість видається щонайменше дивною, щонайбільше – ставить під сумнів прозорість відбору 20 голів РДА області. Можливо, все-таки новій владі є що приховувати, якщо більше ніж за два місяці про хід так званого конкурсу нічого не чути?

