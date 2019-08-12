Зеленський звільнив 11 голів районних державних адміністрацій на Львівщині

Президент Володимир Зеленський звільнив із посад ще 11 голів районних державних адміністрацій на Львівщині. Таким чином тепер у жодній з РДА немає ставлеників V Глави держави Петра Порошенка. Про це йдеться у відповідних розпорядженнях, опублікованих сьогодні, 12 серпня, передає Львівський портал.
Володимир Зеленський звільнив із посад 11 голів РДА:
- Ігоря Криськіва – голову Бродівської районної державної адміністрації
- Петра Мороза – голову Буської районної державної адміністрації
- Василя Татарина – голову Жидачівської районної державної адміністрації
- Володимира Недзельського – голову Золочівської районної державної адміністрації
- Андрія Коса – голову Миколаївської районної державної адміністрації
- Володимира Танчина – голову Перемишлянської районної державної адміністрації
- Сергія Іваха – голову Радехівської районної державної адміністрації
- Богдана Янка – голову Сколівської районної державної адміністрації
- Андрія Дяченка – голову Сокальської районної державної адміністрації
- Івана Грися – голову Старосамбірської районної державної адміністрації
- Ігоря Самардака – голову Яворівської районної державної адміністрації.
Всіх вказаних чиновників звільнено у зв’язку із закінченням строку повноважень V Президента України.
Нагадаємо, на початку липня Володимир Зеленський звільнив вісьмох очільників районних державних адміністрацій на Львівщині, згодом – ще одного.
Загалом на території Львівщини є 20 районних державних адміністрацій. Відтак тепер у жодній із них немає очільника, якого призначав ще Петро Порошенко.
Наталя Дуляба