Зеленський звільнив 11 голів районних державних адміністрацій на Львівщині

Президент Володимир Зеленський звільнив із посад ще 11 голів районних державних адміністрацій на Львівщині. Таким чином тепер у жодній з РДА немає ставлеників V Глави держави Петра Порошенка. Про це йдеться у відповідних розпорядженнях, опублікованих сьогодні, 12 серпня, передає Львівський портал.

Володимир Зеленський звільнив із посад 11 голів РДА:

Ігоря Криськіва – голову Бродівської районної державної адміністрації

Петра Мороза – голову Буської районної державної адміністрації

Василя Татарина – голову Жидачівської районної державної адміністрації

Володимира Недзельського – голову Золочівської районної державної адміністрації

Андрія Коса – голову Миколаївської районної державної адміністрації

Володимира Танчина – голову Перемишлянської районної державної адміністрації

Сергія Іваха – голову Радехівської районної державної адміністрації

Богдана Янка – голову Сколівської районної державної адміністрації

Андрія Дяченка – голову Сокальської районної державної адміністрації

Івана Грися – голову Старосамбірської районної державної адміністрації

Ігоря Самардака – голову Яворівської районної державної адміністрації.

Всіх вказаних чиновників звільнено у зв’язку із закінченням строку повноважень V Президента України.

Нагадаємо, на початку липня Володимир Зеленський звільнив вісьмох очільників районних державних адміністрацій на Львівщині, згодом – ще одного.

Загалом на території Львівщини є 20 районних державних адміністрацій. Відтак тепер у жодній із них немає очільника, якого призначав ще Петро Порошенко.