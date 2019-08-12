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Зеленський звільнив 11 голів районних державних адміністрацій на Львівщині

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський звільнив із посад ще 11 голів районних державних адміністрацій на Львівщині. Таким чином тепер у жодній з РДА немає ставлеників V Глави держави Петра Порошенка. Про це йдеться у відповідних розпорядженнях, опублікованих сьогодні, 12 серпня, передає Львівський портал.

 

Володимир Зеленський звільнив із посад 11 голів РДА:

  • Ігоря Криськіва – голову Бродівської районної державної адміністрації
  • Петра Мороза – голову Буської районної державної адміністрації
  • Василя Татарина – голову Жидачівської районної державної адміністрації
  • Володимира Недзельського – голову Золочівської районної державної адміністрації
  • Андрія Коса – голову Миколаївської районної державної адміністрації
  • Володимира Танчина – голову Перемишлянської районної державної адміністрації
  • Сергія Іваха – голову Радехівської районної державної адміністрації
  • Богдана Янка – голову Сколівської районної державної адміністрації
  • Андрія Дяченка – голову Сокальської районної державної адміністрації
  • Івана Грися – голову Старосамбірської районної державної адміністрації
  • Ігоря Самардака – голову Яворівської районної державної адміністрації.

Всіх вказаних чиновників звільнено у зв’язку  із закінченням строку повноважень V Президента України.

Нагадаємо, на початку липня Володимир Зеленський звільнив вісьмох очільників районних державних адміністрацій на Львівщині, згодом – ще одного.

Загалом на території Львівщини є 20 районних державних адміністрацій. Відтак тепер у жодній із них немає очільника, якого призначав ще Петро Порошенко.

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