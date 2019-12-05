Майже кожен другий львів’янин вважає необхідною заборону пластикових пакетів, – дослідження

Проти використання пластикових пакетів виступили 45% львів’ян. Такі результати дослідження, проведеного Соціологічною агенцією Fama, передає Львівський портал.

У Львові дослідження проводилося двічі – влітку 2018 року та повторно у жовтні 2019.

«Якщо у 2018 році за заборону пластикових пакетів виступало 34,8% львів’ян, то у 2019 їхня частка зросла до 45,1%. Майже кожен другий львів’янин вважає необхідною заборону пластикових пакетів. Натомість 7,3% та 4,6% містян відповідно не погоджуються із цим», – зазначають соціологи.

Крім цього, як зазначає агенція Fama, у Львові вищий ступінь згоди про заборону пакетів має молодше населення.

«У 2019 році львів’яни віком від 31 до 45 років оцінюють твердження про необхідність заборони пластикових пакетів на 4,18 (із довірчим інтервалом ±0,17, де 1 – не погоджуюся, 5 – погоджуюся) порівняно із населенням віком від 46 до 60 років, оцінка яких становить 3,98 (±0,20). У 2018 – на 3,81 (±0,17) та 3,65 (±0,20) відповідно», – мовиться у повідомленні.

Дослідження проводилося у період з 9 по 13 жовтня 2019 року. Загалом було опитано 800 мешканців Львова. Максимальна похибка репрезентативності вибірки з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищує 3,5%. У 2018 році дослідження проводилося у період з 8 серпня по 31 вересня 2018 року. Тоді також було опитано 800 мешканців Львова.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у Славському заборонили поліетиленові пакети. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення, яким встановив обмеження на комерційне використання одноразових поліетиленових пакетів у торгових мережах. Пізніше до Львова та Славського приєднався і Дрогобич.

А влітку минулого року про відмову від поліетиленових пакетів заявили у Жовківському районі. Наразі на його території тривають перемовини з супермаркетами і дрібними підприємцями.

Крім цього у Львові проводили просвітницькі акції, під час місцеві супермаркети та магазини відмовлялися від використання поліетилену. Перший етап просвітницької кампанії «Без поліетилену» проходив 9 квітня цього року. Тоді близько 100 львівських магазинів на день відмовились від поліетиленових кульків. Другий етап відбувався з 1 по 3 липня.

12 листопада цього року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2051-1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».

Також Львівський портал дізнавався, чому поліетиленові пакети є шкідливими та чи зможуть львів’яни повністю від них відмовитися. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?».