Жовківщина хоче відмовитися від поліетиленових пакетів

На території Жовківського району вестимуть перемовини з супермаркетами, дрібними підприємцями щодо відмови від використання поліетиленових одноразових пакетів. Натомість об’єктам торгівлі пропонуватимуть переходити на паперові пакети та тканинні торбинки. Жовківська райрада під час останньої сесії прийняла відповідне звернення до голови Верховної Ради України Андрія Парубія та Міністра екології Остапа Семерака. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у тексті звернення, протягом року українець використовує близько 300 одноразових пластикових пакетів, а загалом все населення країни – орієнтовно 9 мільярдів пакетів.

«Велика кількість поліетиленових пакетів, які використовують у закладах у закладах торгівлі, призводить до забруднення навколишнього середовища і, як наслідок, – до загибелі птахів, тварин, отруєння довкілля продуктами розпаду. У більшості випадків тривалість «життя» пластикових пакетів є дуже короткою: як тільки ви приходите додому, пакет опиняється у корзині для сміття, а згодом і на сміттєзвалищі. Найбільша небезпека пластикових пакетів у тому, що розкладаються вони більше ста років», – вказано у зверненні.

Депутати вважають, що поліетиленові пакети слід використовувати лише у виняткових випадках. Натомість у закладах торгівлі покупцям потрібно пропонувати альтернативу – багаторазові торбинки й паперові пакети.

Як розповів Львівському порталу голова комісії екології Жовківської райради Ігор Муравський, який є ініціатором такого звернення, районна рада проводитиме перемовини з підприємцями, аби переходити з поліетиленових пакетів на екоторбинки й паперові пакети.

«Ми, депутати Жовківської районної ради, стурбовані ситуацією, яка складається як на території району, так і в державі в цілому щодо використання одноразових поліетиленових пакетів у закладах торгівлі… Просимо на законодавчому рівні врегулювати питання використання одноразових поліетиленових пакетів і цим сприяти збереженню чистого довкілля», – йдеться у зверненні.

Додамо також, що в ЄС хочуть заборонити використання десяти найпоширеніших продуктів одноразового використання з пластику. На заміну їм запропонували альтернативу.