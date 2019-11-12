Рада зробила крок до обмеження пластикових пакетів в Україні

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2051-1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Його підтримали 365 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах, передає Укрінформ.

Законопроєкт пропонує заборонити розповсюдження пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року.

При цьому пропонується не поширювати обмеження на біорозкладні пластикові пакети та надлегкі пластикові пакети шириною до 225 мм (без бокових складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок), призначені для пакування та (або) транспортування свіжої риби і м’яса та продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду, які розповсюджуються у об’єктах роздрібної торгівлі в якості первинної упаковки.

Також законопроєкт пропонує заборонити розповсюдження оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року, а також заборонити схиляння споживачів до купівлі пластикових пакетів.

Законопроєкт 2051-1 передбачає також обов’язкове маркування біорозкладних пластикових пакетів на відповідність Національним стандартам. Крім цього, пропонує також стимулювати виробництво біорозкладних пластикових пакетів та встановити відповідальність за порушення норм закону.

Як повідомляв Львівський портал, навесні Європейський парламент схвалив закон, який забороняє використання одноразового пластикового посуду з 2021 року.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у Славському заборонили поліетиленові пакети. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення, яким встановив обмеження на комерційне використання одноразових поліетиленових пакетів у торгових мережах. Пізніше до Львова та Славського приєднався і Дрогобич.

А влітку минулого року про відмову від поліетиленових пакетів заявили у Жовківському районі. Наразі на його території тривають перемовини з супермаркетами і дрібними підприємцями.

Крім цього у Львові проводили просвітницькі акції, під час місцеві супермаркети та магазини відмовлялися від використання поліетилену. Перший етап просвітницької кампанії «Без поліетилену» проходив 9 квітня цього року. Тоді близько 100 львівських магазинів на день відмовились від поліетиленових кульків. Другий етап відбувався з 1 по 3 липня.

Також Львівський портал дізнавався, чому поліетиленові пакети є шкідливими та чи зможуть львів’яни повністю від них відмовитися. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?».