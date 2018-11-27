Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?

Мало не щодня нам доводиться використовувати поліетиленові пакети. Особливо, коли ми йдемо на закупи у магазин, супермаркет чи на ринок. І можна без перебільшення стверджувати, що поліетилен став незамінною річчю у побуті сучасної людини. Та це й не дивно, адже вони легкі та зручні у використанні. Однак, мабуть, мало хто, купуючи поліетиленовий пакет на касі супермаркету чи у магазині, міркує над тим, яку шкоду він приносить нашому довкіллю та здоров’ю людей…

Одним з перших виправляти ситуацію з поліетиленовими пакетами вирішило смт. Славськ, що на Львівщині. Адже там наприкінці жовтня цього року заборонили використання поліетилену. Львів вирішив не відставати, і вже 9 листопада виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення, яким встановив обмеження на комерційне використання одноразових поліетиленових пакетів у торгових мережах. Таким чином тепер супермаркети та магазини повинні пропонувати покупцям, окрім пластикових, паперові та також багаторазові торбинки.

Львівський портал дізнавався, чому поліетиленові пакети є шкідливими та чи зможуть львів’яни повністю від них відмовитися?

Чому поліетиленові пакети шкідливі?

Поліетиленові пакети заборонили вже у 33 країнах світу: це Бангладеш, Китай, Данія, Грузія, Італія, Франція, інші. Це й не дивно, адже ці торбини дуже довго розкладаються у ґрунті – близько 200 років. Та при згорянні виділяють токсичні речовини, які приносять неабияку шкоду здоров’ю людей, адже поліетиленові пакети виготовляють з нафтопродуктів та природнього газу.

Як розповіла Львівському порталу співкоординаторка Zero Waste Діана Попфалуші, кожного року у світі виробляється близько 5 трильйонів пакетів. Також через пластикові торбинки гинуть тисячі тварин і птахів, які сприймають їх за їжу.

«Тільки максимум 3% пакетів з того числа переробляється. Тобто, виходить, що 97% – не переробляється. Хочу відмітити й те, що поліетилен не розкладається, а розпадається на малесенькі частинки – мікропластик діаметром до 5 мм, та потрапляє у ґрунти та воду. Таким чином вони приносять шкоду нашому довкіллю. І те, що поліетиленові пакети не переробляються, використовуються людьми близько 15-20 хвилин, та отруюють все навколо – це найважливіші аспекти того, чому варто відмовитись від них», – розповіла вона.

Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко своєю чергою повідомив, що близько 13% всіх відходів у місті складає пластик. І серед нього велику частку займають саме одноразові поліетиленові пакети.

«Якщо говорити про те, яким чином це відображається на екології, то варто згадати про тварин, які можуть плутати їжу з пакетами. Крім того, пластик виділяє токсичні речовини, які, звісно, негативно впливають і на стан нашого здоров’я. Важливою є конкретна дата: Євросоюз визначив, що до 2021 року має настати заборона на одноразовий пластик (не лише поліетиленові пакети, а й одноразовий посуд та інші вироби із пластику, – ред.). Цього року у нас, наприклад, ярмарки вже почали поетапно переходити на багаторазову тару. А одна ярмарка на час своєї роботи генерує понад 100 тонн сміття», – наголосив він під час засідання виконкому ЛМР.

Чи готовий Львів відмовитись від поліетиленових пакетів?

Поки що відмова від використання поліетиленових пакетів у супермаркетах і магазинах Львова буде добровільною. Наразі покупцю пропонуватимуть альтернативу: паперові пакети чи еко-торбинки. За словами Діани Попфалуші, обмеження використання поліетиленових пакетів – хороший крок вперед, аби покращити наше довкілля, стан якого бажає бути набагато кращим.

Нині більшість мешканців ще не хочуть відмовлятися від поліетилену, адже думають, що екологічні торбинки набагато дорожчі. Дійсно, еко-сумки коштують більше, але й пакувальні пакети, які пропонують в магазинах, не є безкоштовними. Адже магазин закладає ціну цих пакетів у вартість інших товарів. Таким чином виходить, що людина платить за поліетиленовий пакет навіть тоді, коли його не бере.

«Люди використовують пластикові пакети лише 15-20 хвилин. Стосовно великих пакетів, то їх використовують максимум рази 2-3: один раз сходити з ним в магазин та – під сміття, а потім його викидають. Якщо ж обмеження буде діяти, то це скоротить на кілька тисяч споживання цих пакетів. В середньому підрахували, що в Україні в рік одна людина використовує близько 500 маленьких «кульочків» і до 100 великих, що дуже багато.

Загалом, мені здається, що львів’яни готові до того, щоб відмовлятися від поліетиленових пакетів. Але у випадку, якщо насправді будуть запропоновані альтернативи, якщо всім буде зрозуміло, що цей безкоштовний пакет – не безкоштовний. Тоді люди почнуть більше думати про заміну поліетиленових пакетів. Це спрацювало у більшості європейських країн, і я думаю, що це спрацює і у нас. Зрозуміло, що станеться це не завтра, і не через місяць. На це потрібно принаймні два роки такої серйозної інтенсивної інформаційної кампанії. І можливо, через 5-7 років ми побачимо якийсь результат», – пояснила вона.

Львів’янка Олена Сорока розповіла Львівському порталу, що не так давно вирішила відмовитися від поліетиленових пакетів. Жінка каже, що старається привчати свою сім’ю до такої екологічної інновації.

«На мою думку, це дуже хороша ідея, адже у нас у Львові й так постійні проблеми зі сміттям. Можливо, так львів’яни хоч трішки покращать екологію у нашому місті. Я відмовилась від поліетиленових пакетів близько півроку тому. Це насправді дуже зручно, бо я постійно купувала у магазинах ці пластикові пакети, а потім вони в мене вдома просто лежали і користі від них – жодної. В магазинах також стараюсь відмовлятися від цих маленьких одноразових пакетів. Бо інколи навіть дивно, коли пачку масла мені пакують в пакет. В мене одразу виникає питання: «Навіщо?». Зараз користуюся еко-торбинкою, в неї вміщається досить багато продуктів. А в майбутньому буду пробувати відмовитися і від пластику, адже також є безліч альтернатив», – розповіла вона.

А що кажуть у супермаркетах та магазинах?

Перед тим, як приймати рішення про обмеження використання поліетилену у торгових мережах Львова на засіданні виконавчого комітету ЛМР, проводилися ряд зустрічей із представниками торгових мереж, аби виробити конкретну логістику щодо переходу від поліетиленових пакетів.

«Перший крок – це коли людина розраховується на касі і при цьому матиме змогу обрати пакет або паперовий, або одноразовий пластиковий. Також ми прописуємо, щоби міські інституції максимально почали пояснювати мешканцям, чому важливим є прийняття цього рішення. Водночас ми будемо стимулювати велику кількість стартапів, підприємців, які виготовляють багаторазові торбинки та упаковки», – сказав під час засідання виконкому ЛМР Андрій Москаленко.

Львівська компанія «Родинна ковбаска», яка виготовляє та реалізує ковбасну, м’ясну і хлібобулочну продукцію, відмовилася від використання поліетиленових пакетів ще в середині 2000-х років. Свою продукцію вони розпочали пакувати у еко-пакети, що роблять і до сьогодні.

«Тоді ми були однією із перших мереж, які запровадили еко-пакети. І покупці відреагували на це надзвичайно позитивно. «Родинна ковбаска» перейшла на використання еко-пакетів, адже розуміємо шкоду поліетилену та хочемо бути максимально корисними для наших гостей. Проте, мусимо сказати, що багато відвідувачів вже звикли до поліетилену і продовжують обирати поліетиленові пакети навіть тоді, коли їм пропонують альтернативу – еко-пакети.

Повністю відмовитися від поліетиленових пакетів ми не змогли. Зараз шукаємо альтернативу поліетиленовим пакетам, в які пакуємо м’ясну продукцію. Переконані, що натуральна продукція повинна мати максимально натуральне пакування. Але все-таки даємо вибір гостям. За бажанням гостя надаємо і поліетиленові пакети. Загалом, у всій нашій мережі магазинів в еко-пакети продукцію пакують безкоштовно», – пояснюють у компанії.

Також зазначають, що інколи навіть бувають випадки, коли гості приходять у магазини компанії зі своєю ємністю чи тарою.

«Таких покупців – одиниці. Проте ми без проблем можемо пакувати продукцію у ємність, яку надасть покупець. Є частина людей, які приходять у магазин із своїми пакетами чи еко-сумками, але їх набагато менше, ніж тих, які купують пакет на місці. Також приходять із власною скляною чи пластиковою тарою» – додають у компанії «Родинна ковбаска».

У свою чергу, піар-менеджер однієї з мереж супермаркетів Сергій Черешньовський, розповів Львівському порталу, що у їхній мережі супермаркетів мова про обмеження пластикових торбинок розпочалась ще до рішення виконкому ЛМР. Та каже, що змушувати купляти покупців еко-торбинки чи паперові пакети ніхто не буде, адже вони будуть однозначно дорожчими, аніж поліетиленові.

«До рішення виконкому ЛМР ми мали певний план, яким поступово обмежували використання поліетилену. Зараз у відділі хлібобулочних виробів є можливість пакувати випічку у папір. Так само на розгляді питання щодо впровадження паперових пакетів на касах. Намагатимемося максимально стимулювати покупця до використання саме таких торбинок. Найголовніше те, що все залежить від свідомості людей, наскільки вони переймаються довкіллям. Паперові пакети будуть однозначно дорожчими від класичних поліетиленових, однак наскільки – ми зараз сказати не можемо. Також плануємо на касах впровадити і еко-торбинки. Це буде корисно для покупця, адже ці пакети будуть багаторазовими», – зазначив він.

Багатьох також цікавить, якою буде доля поліетиленових пакетів на базарах Львова. Адже на ринках пластикові торбинки можна зустріти скрізь. Однак еко-активісти вважають, що там проблем з поліетиленом виникати не повинно.

«Якщо ж це не стихійні ринки, то на базарах до орендарів і орендарок є також певні вимоги. Але мені здається, що на ринку це обмеження може навіть працювати набагато простіше, адже можна сказати бабусі, що мені не потрібен пакет, а просто покладіть продукти в мою торбинку. На ринках, мабуть, все залежатиме від самих покупців», – каже співкоординаторка Zero Waste.

Яка альтернатива поліетиленовим пакетам?

Сьогодні в Україні центром переробки поліетиленових пакетів є Харків. У Львові ж наразі ніде не можна здати на переробку пластикові пакети. Тому львів’яни власними силами повинні зменшувати кількість поліетилену. Тобто, шукати альтернативу. Діана Попфалуші радить використовувати біорозкладні пакети, адже вони здатні розкладатися в природному середовищі.

«Зараз почали дуже сильно пропагувати оксо-розкладні пакетики. Хоча вони насправді нічим від простих не відрізняються, бо розкладаються до трьох років тільки при певних умовах: в лабораторії або на високотехнологічному полігоні, яких в Україні немає. Відповідно вони мають таку ж долю, як і звичайні пластикові пакети. Варто використовувати біорозкладні пакети, але їх в Україні масово не виготовляють. Є один стартап в Сумах. Там ці пакети розробляють з кукурудзяного крохмалю», – пояснює Діана Попфалуші.

Для походу по продукти на ринок чи у супермаркет львів’яни можуть використовувати різноманітні альтернативи:

Еко-торбинки – це сумки, які набрали особливої популярність в останні роки. Їх виготовляють з натуральних матеріалів, які швидко розкладаються. Головні плюси – це те, що їх можна використовувати багаторазово, а також під час їх утилізації виділяється набагато менше шкідливих речовин, ніж під час утилізації поліетилену. Паперові пакети. Їх можна сьогодні зустріти на касах у багатьох міських супермаркетах. Ці пакети є безпечними, адже вони швидко розкладаються та перегнивають і таким чином не завдають шкоди природі. Однак ціни порівняно з пластиковими пакетами є значно вищими. Попри це, слід зазначити, що паперові пакети мають один мінус: інколи їх виготовляють з плівко-вставками, які не переробляються. Ще одним альтернативним варіантом для походу у магазин є сумки-сіточки. Це хороша заміна поліетиленовим пакетам, адже вона придатна для багаторазово користування та найголовніше – не шкодить екології. Окрім цього, сумки-сіточки є різнокольоровими і різної форми, тому її можна використовувати навіть як аксесуар.

Для більшості мешканців Львова поліетиленові торбинки стали буденною річчю, яку вони використовують щодня через свою практичніть та простоту використання. Але, як бачимо, альтернативні варіанти для повної заміни поліетиленових пакетів є. Та й перший крок для того, аби обмежити їх використання, також зроблений. Тепер справа за людьми, які стоячи перед касою у супермаркеті, думатимуть, у яку торбинку складати продукти: поліетиленову чи екологічну. А чи зможемо ми повністю відмовитись від поліетилену – покаже час…

Фото: Укрінформ, my-obolon.kiev.ua, Твоє місто, plus.com.ua, “Родинна ковбаска”, соціальні мережі