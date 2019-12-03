Свято наближається: все, що треба знати про алергію на ялинку

Наближаються новорічно-різдвяні свята, а це означає що вже зовсім скоро українці почнуть прикрашати ялинки. Втім як на живу, так і на штучну може виникнути алергія. Медики розповідають, як уникнути такої реакції організму, а також як швидко розпізнати симптоми алергії. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Чому на ялинку може виникнути алергія?

Алергія може виникати на пилок, який виділяє ялина, а особливо сосна, під час цвітіння. Такий пилок може осідати та зберігатися на гілках, тому в цьому випадку алерген можна легко усунути. Але коли алергія виникає через ефірні олії в корі дерева, то тут варто обирати важчу артилерію.

Якщо не прибрати дерево й лише боротися з симптомами, вони згодом повертатимуться з більшою силою. Ви можете отримати «імунітет» від алергії на деякий час завдяки антигістамінним препаратам. Проте лікар їх приписує лише тоді, коли діагноз точно встановлений завдяки спеціальному аналізу крові на виявлення антитіл. Якщо ж у вас все-таки виникла алергія, але вживати препарати ви не хочете, то найкращий варіант – це просто замінити живу ялинку на штучну.

Симптоми алергії

Висип на шкірі або свербіж

Сльозотеча або почервоніння очей

Алергічний риніт

Кашель

Чхання

Ускладнене дихання

Алергія на штучні ялинки

Штучні ялинки можуть накопичувати значну кількість пилу та спор цвілі, через що й можливе виникнення алергії. Крім того, деякі матеріали, які використовують для виготовлення штучних ялинок, можуть викликати алергічний риніт в особливо чутливих людей.

Перед встановленням варто помити штучну ялинку від пилу. Те ж саме зробіть і з ялинковими прикрасами, особливу увагу приділяючи м’яким тканинним виробам. Після закінчення свят зберігайте дерево в сухому прохолодному місці, аби запобігти накопиченню на ньому пилу або плісняви.

Що робити, аби уникнути алергії

Струсіть якомога більше сміття з дерева, перш ніж заносити його всередину.

Добре помийте ялинку шлангом на подвір’ї або під душем.

Якщо у вашій оселі – надмірна вологість, є ризик утворення цвілі, то залишіть дерево висихати у теплому місці на декілька днів. Якщо такої змоги нема, можна на день-два поставити ялинку поручі з батареєю або обігрівачем. Проте обов’язково згодом її переставте, адже від надмірного сухого повітря дерево швидше засохне.

Якщо цвіль і справді любить з’являтись у вашому будинку, оприскуйте дерево сумішшю води та невеликої кількості хлорного вапна. Цей розчин вбиває спори цвілі та точно змиває залишки бруду. Це не завдасть шкоди дереву, проте не робіть цього, якщо у вас є домашні тварини або діти. Але майте на увазі, що хлор зменшує аромат ялинки.

Нагадаємо, у Львові затвердили офіційні місці продажу ялинок. Із їхнім детальним переліком можна ознайомитися тут.