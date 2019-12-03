У Львові затвердили офіційні місця продажу ялинок. Перелік

Сьогодні, 3 грудня, у Львові затвердили перелік місць, де можна торгувати хвойними деревами. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Загалом у переліку дозволених місць для торгівлі ялинками – 21 локація. Всі вони розташовані у всіх районах міста. Найбільше таких точок передбачили у Шевченківському районі.

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Торгівля ялинками у вказаних місцях стартує з 18 грудня і триватиме до 6 січня.

Також своїм рішенням виконавчий комітет зобов’язав Муніципальну варту, голів районних адміністрацій та правоохоронців не допустити виникнення стихійної торгівлі ялинками на території Львова.