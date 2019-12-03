ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затвердили офіційні місця продажу ялинок. Перелік

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 3 грудня, у Львові затвердили перелік місць, де можна торгувати хвойними деревами. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Загалом у переліку дозволених місць для торгівлі ялинками – 21 локація. Всі вони розташовані у всіх районах міста. Найбільше таких точок передбачили у Шевченківському районі.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Торгівля ялинками у вказаних місцях стартує з 18 грудня і триватиме до 6 січня.

Також своїм рішенням виконавчий комітет зобов’язав Муніципальну варту, голів районних адміністрацій та правоохоронців не допустити виникнення стихійної торгівлі ялинками на території Львова.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку
Соломія ГОЛОВІНА
Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку

Сцена розкішної Львівської національної опери, повна зала людей. Щемке хвилювання. І тут звучить: «Гран-прі Міжнародного...

Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Палац Бруницьких, церква Архістратига Михаїла, оборонний храм Різдва Пресвятої Богородиці, костел святого Варфоломія, Пі...

Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...