Працівники мерії Львова віддадуть одноденний заробіток на облаштування Дому милосердя

Львівська міська рада долучиться до Всеукраїнського дня добрих справ «Щедрий вівторок», який відзначають 3 грудня. З цієї нагоди працівники мерії віддадуть свій одноденний заробіток на Дім милосердя, який облаштовують при Центрі опіки сиріт УГКЦ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Аби підтримати Дім милосердя, який створюють при Центрі опіки сиріт на вул. Короленка, 4, працівники мерії перерахують свій одноденний заробіток. До «Щедрого вівторка» міська рада Львова долучається уже вдруге. Торік кошти передавали Навчально-реабілітаційному центру «Джерело», тоді загалом вдалося залучити майже 300 000 гривень.



«Ми вже вдруге долучаємось до цієї чудової ініціативи. Невипадково обрали саме Дім милосердя, адже впродовж року місто докладало чимало зусиль, аби він таки почав працювати. Та попереду – ще дуже багато роботи, і Центру опіки сиріт потрібна наша підтримка. Звертаємось до всіх інших установ, аби вони також долучились і підтримали ті чи інші благодійні організації», – розповів директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

Будівля, у якій облаштовують Дім милосердя

Зазначимо, що #ЩедрийВівторок – це Всеукраїнський день добрих справ. Учасницею всесвітнього благодійного руху #GivingTuesday Україна офіційно стала у 2018 році. Щороку у більше ніж 150 країнах світу мільйони людей у вівторок, після Дня подяки, влаштовують акції на підтримку благодійних організацій, розповідають про це в соціальних мережах і закликають робити добрі справи. Цьогоріч День добрих справ відбудеться 3 грудня.

Взяти участь у #ЩедромуВівторку може кожен охочий: представники бізнесу та благодійних організацій, магазини і кафе, школи та університети. Не існує жодних мінімальних вимог або обмежень щодо добрих справ. До слова, у США впродовж останніх семи років мери Чикаго, Філадельфії, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка та багатьох інших міст і містечок офіційно схвалили #GivingTuesday.

Реквізити для підтримки Дому милосердя:

Місія «Центр Опіки Сиріт»

Р/р 26003053749934

ПАТ «ПриватБанк»

МФО 325321

ЄДРПОУ 37527309



Нагадаємо, на вул. Короленка, 7 розташована колишня школа-інтернат, у якій зараз діє Центр опіки сиріт УГКЦ. 27 лютого Львівська обласна рада, яка є власником цього приміщення, спочатку продала його на аукціоні завуальованому покупцю, втім після цього суд призупинив продаж. Через кілька місяців, наприкінці травня, Львівська обласна рада таки погодилась продати місту приміщення на вул. Короленка, 7 за 40 мільйонів гривень. У серпні мерія Львова викупила це приміщення із власності обласної ради за 40 мільйонів гривень.

Як повідомляв Львівський портал, проти виселення Центру опіки сиріт виступали небайдужі львів’яни, які створили петицію до міськради із проханням стати на захист дітей. Також священнослужителі збирали кошти для викупу будівлі, у Львові проводили благодійні концерти, під час яких теж збирали гроші.

Тепер у приміщенні на вул. Короленка, 7 УГКЦ збирається створити Дім милосердя для дітей-сиріт.