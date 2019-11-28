Не страждай, не терпи, не мовчи! Поради для жертв домашнього насильства

Правоохоронці розповіли, що робити аби не стати жертвою домашнього насильства, як мінімізувати його наслідки та куди звертатись за допомогою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

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У випадку, якщо ви стали жертвою домашнього насильства, негайно повідомляйте про це у поліцію: на оперативну лінію 102, у територіальні підрозділи або зверніться до дільничного офіцера поліції.

Не терпи!

Результати досліджень показують, що більшість жертв фізичного насильства тривалий час дозволяли кривдити себе на словесному рівні. Тобто, спочатку жертва потерпає від психологічного насильства, яке в подальшому переростає у фізичне.

Не дозволяйте себе ображати, принижувати від початку стосунків, не дозволяйте по відношенню до себе дій, які можуть привести до насильства.

Правильно оцінюйте ситуацію!

Сімейні конфлікти відбуваються в замкнутому просторі будинку чи квартири, де немає можливості зовнішнього втручання. У разі загрози конфлікту треба вийти з дому – конфлікт на людях, як правило, стає менш напруженим.

Якщо виникає загроза конфлікту (і як наслідок – насильства), спробуйте запросити людину, яка зменшить напруження, – наприклад, родича.

Будьте особливо обережними з п’яними!

Часто домашнє насильство чинять нетверезі особи. У такому стані інколи агресивними стають цілком неконфліктні люди. Якщо ви бачите, що особа перебуває у стані сп’яніння, не з’ясовуйте з нею стосунків, не реагуйте на провокації, а намагайтесь заспокоїти та не робіть різких зауважень.

Якщо зупинити конфлікт не вдається, спробуйте залишити приміщення: вийдіть в іншу кімнату, до сусідів, на вулицю.

Насильник повинен знати, що обов’язково буде покараний!

Особа, яка потенційно може здійснити насильницькі дії, повинна знати, що вона обов’язково буде покарана. Можна повісити на видному місці списки телефонів служб невідкладної допомоги: швидкої допомоги, поліції та інші. Серед номерів телефонів повинен бути телефон дільничного чи інспектора кримінальної поліції у справах дітей, яким необхідно дзвонити в разі домашнього насильства.

Нагадаємо, у січні набув чинності закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство і злочини на сексуальному ґрунті.

Для боротьби з домашнім насильством Львівська міська рада затвердила відповідну програму. У її межах протягом 2019-2020 років проводитимуть низку інформаційно-просвітницьких заходів, круглих столів, тренінгів щодо запобігання та протидії домашньому насильству.

Зазначимо, що у Львові працює дві мобільні групи поліції для негайного реагування на повідомлення мешканців про вчинення домашнього насильства.

Також у місті є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

Зараз благодійна організація «Фонд «Горіховий дім» облаштовує соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства. Створення такого закладу ще навесні передбачила Львівська міськрада.

Львівський портал повідомляв, що з початку року Нацполіція зареєструвала 115 тисяч звернень щодо домашнього насильства та відкрила 1500 кримінальних проваджень за цими фактами.