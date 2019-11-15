Під стінами Офісу президента та МВС пікетують з вимогою відсторонити головного поліцейського Львівщини

У Києві під стінами Міністерства внутрішніх справ та Офісу Президента відбувається акція протесту з низкою вимог до центральних органів влади щодо належного реагування на силовий розгін блокувальників російського вугілля у Соснівці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОР.

Серед учасників – депутати Львівської обласної ради та зацікавлена громадськість.

За словами першого заступника голови Львівської обласної ради Богдана Гагалюка, одна з основних вимог – відсторонення від займаної посади начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області.

«Суспільство і депутати Львівської обласної ради рішуче засудили силовий розгін 21 вересня 2019 року працівниками підрозділів «ТОР» ГУ НП у Львівській області та «КОРД» ГУ НП у Київській області мирних учасників протесту на залізничній станції Соснівка. Крім того, ми вимагали і вимагаємо провести службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності, а також на час розслідування відсторонити від займаної посади начальника Нацполіції Львівщини. За час, що минув від тих подій, нічого з цих вимог не виконано. Тому ми були вимушені вдатися до проведення акції протесту», – розповів перший заступник голови Львівської обласної ради.

Інший учасник акції протесту, депутат Львівської обласної ради Андрій Ковч так прокоментував сьогоднішню подію: «Чому на шостому році російсько-української війни ми купуємо мокшанське вугілля та електроенергію?! Чому після революції гідності правоохоронці вдягнені в уніформу без розпізнавальних знаків здійснюють розгін активістів застосовуючи силу?! Чому МВС України не реагує на звернення громади, обласної ради, про звільнення очільника поліції та проведення службової перевірки щодо подій, які мали місце 21 вересня в м. Соснівка?!».

Нагадаємо, вагони із написом РЖД («Российские железные дороги») на станції Соснівка активісти помітили ще 1 вересня. Відтоді протестувальники там чергували цілодобово. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом блокування російських вагонів на Львівщині.

За інформацією Штабу блокади торгівлі з окупантами, у суботу, 21 вересня, силовики силою розігнали та заарештували частину ветеранів і шахтарів, які блокували російське вугілля у Львівській області. Поліція уточнила, що затримала 28 учасників блокади колії на Львівщині. Згодом затриманих відпустили.

Через силовий розгін протестувальників Червоноградська міська рада звернулася до президента, парламенту й прокуратури. У листі вона закликала звільнити Василя Віконського із займаної посади.

Своєю чергою Львівська обласна рада також ухвалила звернення до президента, прем’єр-міністра, Кабміну, генпрокурора, міністра внутрішніх справ України та голови Національної поліції з вимогою негайно провести службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності, а також на час розслідування відсторонити від займаної посади начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Василя Віконського.

Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський закликав нового очільника поліції Львівщини Василя Віконського піти з посади.

Як відомо, 38-річний Василь Віконський очолив Нацполіцію Львівщини на початку вересня. До цього він був керівником поліції Хмельниччини, а з 2003 року працював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах. У березні 2014 року став заступником командира роти «Беркуту».

У процесі перетворення міліції у поліцію атестаційна комісія визнала, що Василь Віконський «підлягає звільненню» із правоохоронних органів за невідповідність займаній посаді. Однак через суд він довів, що має право працювати в оновленій поліції. Під час свого офіційного представлення у Львові Віконський пояснив журналістам, чому не зміг пройти переатестацію.

Також нагадаємо, що на початку жовтня у Львові влаштували театралізований «похорон» Василя Віконського, вимагаючи, щоб він пішов з посади.

Фото: ЛОР