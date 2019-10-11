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У Львові влаштували театралізований «похорон» Василя Віконського

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 11 жовтня, Координаційна рада учасників бойових дій Львівщини й представники громадських оргінізацій Львова влаштували театралізовану протестну акцію з траурними заходами проти очільника Нацполіції Львівщини, передає кореспондент Львівського порталу.

Зібралися десятки людей, вимагаючи відставки головного полісмена Львівщини Василя Віконського. Вони вигукували «Геть Віконського» та влаштували похоронну процесію з духовим оркестром.

Координаційна рада учасників бойових дій Львівщини раніше на сторінці у Fecebook повідомляла, що під час похоронної процесії громада прощатиметься з довірою та репутацією правоохоронних органів, які Василь Віконський своїми діями «поховав».

Акція розпочалась під стінами ГУ Нацполіції у Львівській області, після чого процесія вирушила до Прокуратури Львівщини, через ЛМР та ЛОДА.

Нагадаємо, вагони із написом РЖД на станції Соснівка активісти помітили ще 1 вересня. Відтоді протестувальники там чергували цілодобово. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом блокування російських вагонів на Львівщині.

За інформацією Штабу блокади торгівлі з окупантами, у суботу, 21 вересня, силовики силою розігнали та заарештували частину ветеранів і шахтарів, які блокували російське вугілля у Львівській області. Поліція уточнила, що затримала 28 учасників блокади колії на Львівщині. Згодом затриманих відпустили.

Через силовий розгін протестувальників Червоноградська міська рада звернулася до президента, парламенту й прокуратури. У листі вона закликала звільнити Василя Віконського із займаної посади. Відповідне звернення також прийняла і Львівська обласна рада.

Своєю чергою голова Львівської ОДА Маркіян Мальський закликав нового очільника поліції Львівщини Василя Віконського піти з посади.

Як відомо, 38-річний Василь Віконський очолив Нацполіцію Львівщини на початку вересня. До цього він був керівником поліції Хмельниччини, а з 2003 року працював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах. У березні 2014 року став заступником командира роти «Беркуту».

У процесі перетворення міліції у поліцію атестаційна комісія визнала, що Василь Віконський «підлягає звільненню» із правоохоронних органів за невідповідність займаній посаді. Однак через суд він довів, що має право працювати в оновленій поліції. Під час свого офіційного представлення у Львові Віконський пояснив журналістам, чому не зміг пройти переатестацію.

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