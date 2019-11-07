Під стінами МВС та Офісу президента вимагатимуть відсторонення Віконського

Львівська обласна рада та зацікавлена громадськість у п’ятницю, 15 листопада, вимагатимуть під стінами Міністерства внутрішніх справ та Офісу президента належного реагування на ситуацію у Соснівці із розгоном блокувальників російського вугілля. Зокрема, йде мова про вимогу відсторонити від займаної посади головного поліцейського Львівщини Василя Віконського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОР.

Початок акції протесту о 10:00 год. біля Міністерства внутрішніх справ (м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10). Після цього акція протесту продовжиться біля Офісу президента (м. Київ, вулиця Банкова,11).

Нагадаємо, вагони із написом РЖД («Российские железные дороги») на станції Соснівка активісти помітили ще 1 вересня. Відтоді протестувальники там чергували цілодобово. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом блокування російських вагонів на Львівщині.

За інформацією Штабу блокади торгівлі з окупантами, у суботу, 21 вересня, силовики силою розігнали та заарештували частину ветеранів і шахтарів, які блокували російське вугілля у Львівській області. Поліція уточнила, що затримала 28 учасників блокади колії на Львівщині. Згодом затриманих відпустили.

Через силовий розгін протестувальників Червоноградська міська рада звернулася до президента, парламенту й прокуратури. У листі вона закликала звільнити Василя Віконського із займаної посади.

Своєю чергою Львівська обласна рада також ухвалила звернення до президента, прем’єр-міністра, Кабміну, генпрокурора, міністра внутрішніх справ України та голови Національної поліції з вимогою негайно провести службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності, а також на час розслідування відсторонити від займаної посади начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Василя Віконського.

Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський закликав нового очільника поліції Львівщини Василя Віконського піти з посади.

Як відомо, 38-річний Василь Віконський очолив Нацполіцію Львівщини на початку вересня. До цього він був керівником поліції Хмельниччини, а з 2003 року працював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах. У березні 2014 року став заступником командира роти «Беркуту».

У процесі перетворення міліції у поліцію атестаційна комісія визнала, що Василь Віконський «підлягає звільненню» із правоохоронних органів за невідповідність займаній посаді. Однак через суд він довів, що має право працювати в оновленій поліції. Під час свого офіційного представлення у Львові Віконський пояснив журналістам, чому не зміг пройти переатестацію.

Також нагадаємо, що на початку жовтня у Львові влаштували театралізований «похорон» Василя Віконського, вимагаючи, щоб він пішов з посади.