Львівську премію Міста літератури ЮНЕСКО-2019 отримав перекладач Андрій Содомора

Торік у Львові започаткували премію Міста літератури ЮНЕСКО. Цьогоріч фахове журі присудило її відомому перекладачу, письменнику і науковцю Андрію Содоморі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Премію Міста літератури ЮНЕСКО 81-річний Андрій Содомора отримав за переклад творів Гесіода «Походження богів. Роботи і дні. Щит Геракла». Крім статуетки, він отримав також 150 тисяч гривень.

«Сказати, що я зворушений, це майже нічого не сказати. Я ніколи не вирізняв себе серед колег і був би безмірно щасливий, коли б цю премію отримав кожен із тих, хто претендував на неї. Але так сталося, що обрали мене, тож я щиро дякую громаді Львова, засновникам премії, членам журі та всім тим, хто мене щоденно підтримує», – сказав Андрій Содомора.

Також цього року журі нагородило відзнаками ще двох письменників «за будівництво міжкультурних та міжлітературних мостів порозуміння». Їх здобули Катерина Калитко за поетичну збірку «Бунар» та Анна Вовченко за переклад роману Джеффрі Євгенідіса «Середня стать». Крім такої відзнаки жінки також отримають 50 тисяч гривень.

У шортлист премії Місто літератури ЮНЕСКО-2019 потрапили:

Артем Чапай за роман «The Ukraine»

Олеся Яремчук за книгу «Наші інші. Історії українського різноманіття»

Андрій Павлишин за переклад роману Яцека Дукая «Крига»

Андрій Маслюх за переклад роману Арундаті Рой «Бог дрібниць»

Ганна Яновська за переклад роману Аскольда Мельничука «Посол мертвих»

Андрій Содомора за переклади творів Гесіода «Походження богів. Роботи і дні. Щит Геракла» та листів Плінія Молодшого

Анна Вовченко за переклад роману Джеффрі Євгенідіса «Середня стать»

Наталя Іваничук за переклад твору Гальфдана В. Фрайгова «Любий Габріелю»

Олександр Михед за переклад автобіографії Марини Абрамовіч «Пройти крізь стіни»

Катерина Калитко за поетичну збірку «Бунар»

Анушаван Месропян за переклад збірки Бориса Єґіазаряна «Сорок джерел».

Зазначимо, у 2015 році Львів отримав почесний титул Міста літератури ЮНЕСКО. Згодом, у 2018-му, мерія започаткуквала премію Міста Літератури ЮНЕСКО. Цьогоріч премію вручили вже вдруге. До участі в конкурсі подались понад 70 видань.

Фото: ЛМР