У Львові започаткували Премію міста літератури ЮНЕСКО: переможець отримає 150 тисяч

Управління культури ЛМР повідомляє про початок прийому заявок на участь у Премії міста літератури ЮНЕСКО. Переможець отримає винагороду в розмірі 150 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У світі існує ряд літературних премій і завдяки цим літературним преміям, власне, країни підтримують своїх письменників або перекладачів. Місто Львів в цьому напрямку окремої літературної премії є містом № 1 в Україні, яке це започатковує, бо нам важливо теж підтримувати письменників або перекладачів, які перекладають чи пишуть українською мовою. Окрім того, в цю літературну премію ми вкладаємо глибинний зміст, оскільки це має бути художній твір, сучасний твір, а не класична література. Окрім того, сповідувати такі цінності людяності та порозуміння, твори, які підтримують свободу слова та самовираження, сприяють міжкультурній комунікації та вихованню толерантності.Лауреат премії отримую грошову винагороду у розмірі 150 тис. грн. Це є найбільша премія міста Львова, які ми маємо”, — наголосила Наталя Бунда, директор департаменту розвитку, в.о. начальника управління культури.

Премія міста літератури ЮНЕСКО — це щорічна всеукраїнська літературна премія, що присуджується автору або перекладачеві за оригінальний або перекладний художній твір, що вперше опублікований українською мовою.

«Львів — єдине місто в Україні, яке є в мережі Креативних міст ЮНЕСКО. Ми маємо титул «Місто літератури ЮНЕСКО». Ми прийняли комплексну програму «Львів — місто літератури», яка передбачає низку заходів з метою підтримки української літератури і підтримки літератури нашого міста.Власне, одним з тих заходів є присудження премії українським авторам. Ми вже маємо конкурс на підтримку україномовного книговидання, коли ми визначаємо краще львівське видавництво. Зараз хочемо більшу увагу звернути на авторів. Це не обов’язково автори будуть українські, можуть бути і закордонні, але критерієм буде те, що це твір українською мовою.Важливо зауважити, що це премія, яка відзначатиметься автору за твір українською мовою, який був вперше опублікований у попередньому календарному році”, — зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

Премія заснована для вшанування і надання суспільного резонансу творам сучасної літератури, які: артикулюють цінності людяності і будують мости порозуміння, підтримують свободу слова та самовираження; сприяють міжкультурній комунікації та вихованню толерантності.

Заявки на участь у Премії можуть подати професійні, творчі організації, установи і заклади культури та освіти різних форм власності, бібліотеки, громадські організації, видавництва, книгарні.

До заявки необхідно додати примірник твору та письмову згоду автора/перекладача на розгляд твору в межах Премії.

«В Україні є дуже багато різноманітних літературних премій. Починаючи з Національної премії ім. Тараса Шевченка, яка присуджується не за твори в галузі літератури, але і в галузі інших мистецтв, маємо Міжнародну премію ім. Івана Франка, яка кулька днів тому була вручена у Дрогобичі. Більшість з цих премій є іменними. Вони пов’язані з іменами українських класиків. Львів єдине українське місто, яке має статус „Місто літератури ЮНЕСКО“», — додав Богдан Тихолоз, літературознавець, франкознавець, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка.

За умови надання примірників твору для оцінювання без згоди автора/перекладача, цей твір до розгляду не допускатиметься.

Прийом заявок на участь у Премії проходить з 1 вересня до 16 жовтня 2018 року включно.

Для участі в конкурсі необхідно подати документи згідно з вказаним переліком за адресою: 79 008, м. Львів, пл. Ринок, 1, Львівська міська рада (Центр надання адміністративних послуг).

Книги, подані на розгляд, не повертаються та зберігаються в управлінні культури.

Детальнішу інформацію можна отримати у відділі програм та проектів управління культури Львівської міської ради за тел.: 235−48−82. Контактна особа: Мар’яна Загоруйко, або написавши на пошту — Lvivprize@gmail.com