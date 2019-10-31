Завтра у Львові стартує голосування за найкращі ініціативи Громадського бюджету. Інструкція

Завтра, 1 листопада, стартує голосування за найкращі проекти Громадського бюджету Львова. Про це повідомляється на Facebook-сторінці бюджету міських ініціатив.

Що варто знати про голосування за проекти Громадського бюджету Львова 2019-2020?

Голосування розпочнеться в 00.01 01 листопада 2019 і завершиться в 23.59.59 15 листопада 2019 року.

Проголосувати можна за 1 великий та 1 малий проект.

Хто може проголосувати?

Віддати один голос за малий проект та один голос за великий проект можуть ті особи, які досягли 16-річного віку та відповідають одному з наступних критеріїв:

• Місце проживання особи зареєстроване у м. Львові (м. Винники, смт. Рудно, смт. Брюховичі), що підтверджується паспортом або карткою львів’янина.

• Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у м. Львові, що підтверджується паспортом та довідкою з місця праці.

• Особа навчається у м. Львові, що підтверджується паспортом та студентським квитком або іншим документом, що підтверджує факт навчання.

• Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м. Львові, що підтверджується паспортом та витягом з відповідного реєстру прав власності.

• Місце народження особи зареєстроване у м. Львові, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.

Яким чином можна проголосувати?

Якщо Ви офіційно зареєстровані у Львові, то проголосувати можна на електронній платформі «Громадський проект» https://lviv.pb.org.ua або https://gb.city-adm.lviv.ua/ з допомогою bank ID або електронно-цифрового підпису.

ВankID — це спосіб електронної ідентифікації громадян через українські банки. Банк, клієнтом якого ви є, має інформацію про вас — ПІБ, місце проживання, тощо. Обравши опцію «голосувати з BankID», ви надаєте системі разовий доступ до потрібних даних. Банк автоматично підтверджує Вашу особистість – і ви голосуєте!

Важливо: система не отримує доступу до рахунку, не знімає гроші з рахунку, не перераховує гроші з рахунку.:-) BankID просто ідентифікує, що ви — це ви. Безпека

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Проголосувати з допомогою bank ID можуть клієнти наступних банків:Приватбанк, Монобанк, Ощадбанк, Кредобанк, ПУМБ, Ідея банк, Банк Південний, А-банк, Конкорд- банк, Радабанк, Мотор-банк.

Клієнти Приватбанку також можуть проголосувати з допомогою банківських терміналів та у мобільному додатку Приват24. Електронно-цифровим підписом, як правило, користуються підприємці, військові, держслужбовці та посадовці місцевого самоврядування.

Якщо ж Ви офіційно не зареєстровані у Львові або Вам не вдалось проголосувати на веб-сайті тоді Ви можете проголосувати у Центрах надання адміністративних послуг м. Львова.

При собі необхідно мати :

• Якщо Ви офіційно зареєстровані або народжені у Львові – паспорт

• Якщо Ви офіційно працюєте у Львові – паспорт та довідку з місця праці у Львові

• Якщо навчаєтесь у Львові – паспорт та студентський квиток або інший документ, що підтверджує факт навчання.

• Якщо володієте нерухомим майном у Львові – паспорт та витяг з відповідного реєстру прав власності.

Адреси Центрів надання адміністративних послуг :

– ЦНАП пл. Ринок, 1

– ЦНАП вул. Шевченка, 374

– ЦНАП вул. Ген. Чупринки, 85

– ЦНАП вул. І. Виговського, 32

– ЦНАП вул. К. Левицького, 67

– ЦНАП пр. Червоної Калини, 72а

– ЦНАП вул. М. Хвильового, 14а

– ЦНАП вул. Грушевського, 55, смт. Рудне.

Якщо необхідна додаткова інформація, телефонуйте 297-57-63 або пишіть на ел. скриньку grombudget@gmail.com.

Як повідомляв Львівський портал, загалом на Громадський бюджет-2019 львів’яни подали 219 проєктів, а переможцями стали 54 проєкти. Вартість їхньої реалізації складає понад 38 мілйьонів гривень.

У 2020 році розмір Громадського бюджету становитиме уже 42 мільйони гривень.