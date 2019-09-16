Громадський бюджет. Львів'яни подали 219 проєктів на 209 мільйонів

На Громадський бюджет Львова 2019−2020 років подали 219 проєктів на понад 209 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Власне, вчора, 15 вересня, завершився прийом проєктів на Громадський бюджет.

Як повідомив керівник відділу громадського партнерства Львівської міської ради Орест Файфурка, цього року містяни подали на 60 проєктів більше ніж минулого року.

«Відповідно, бачимо, що є різні проєкти: від освітніх, медичних, урбаністичних середовищ, а також любителів тварин, культурних архітектурних осередків тощо. Серед авторів проєктів присутні усі вікові категорії, маємо навіть 3-х авторів віком понад 65 років.

Загалом маємо 172 малих та 47 великих проектів. Зараз вони проходять первинну модерацію, згідно з положенням про Громадський бюджет Львова. Після цього вони будуть направлені для аналізу в профільні виконавчі органи міськради», – розповів керівник відділу громадського партнерства Львівської міської ради Орест Файфурка.

Ознайомитися з усіма проєктами можна тут.