Генпрокуратура направила у Раду подання на притягнення до відповідальності Дубневича

Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав та направив у парламент подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Генпрокуратури України.

Зазначається, що Національне антикорупційне бюро зібрало достатньо доказів для повідомлення про підозру Дубневичу за статтею ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Слідство встановило, що будучи народним депутатом України восьмого скликання та, перебуваючи на посаді Голови Комітету ВР з питань транспорту, він був обізнаним про фінансовий стан ПАТ «Укрзалізниця», зокрема його потреби при проведенні державних закупівель, а також мав вплив на засновників та посадових осіб ПАТ.

Докази свідчать про те, що Ярослав Дубневич і його спільники вивчили та проаналізували попит і ціни на ринку стрілочних переводів та вирішили заволодіти коштами Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця».

«Кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції на адресу Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», при цьому народним депутатом неодноразово було використано своє службове становище в інтересах пов’язаних з ним осіб. В подальшому грошові кошти були використані спільниками на власний розсуд», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, депутат завдав шкоди державі на 93 мільйони 277 тисяч гривень.

Раніше Львівський портал інформував, що міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри те суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда

Нещодавно НАБУ виграло у «Укрзалізниці» і Дубневичів суд щодо протизаконності їх розпилу 151 мільйона.

31 січня 2018 року стало відомо, що Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав генеральному прокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

Водночас на весні 2019 року НАБУ оприлюднило цілу схему оборудок нардепів Дубневичів.