Відновлення мозаїки «Море і риби»: 70% рельєфу вже готові

70% рельєфу мозаїки «Море і риби», розміщеної на колишньому магазині «Океан» (вул. В. Великого, 26а) вже готові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Триває процес відновлення мозаїки «Море і риби», розміщеної на колишньому магазині «Океан» (вул. В. Великого, 26а). 70% рельєфу вже готові. Роботи відбуваються під керівництвом Остапа Патика, сина Володимира Патика – автора мозаїки.

Нагадаємо, через руйнування мозаїки художника Володимира Патика на магазині «Океан», що на вул. В. Великого, виник скандал. Ще на початку 2019 року міська рада Львова дозволила ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» реконструювати будівлю цього магазину. У тексті документа про збереження автентичної мозаїки тоді не йшлося, однак головний архітектор міста Юліан Чаплінський запевняв, що її таки збережуть.

На місце «реконструкції» з перевіркою виїжджала Інспекція держархбудконтролю м. Львова, а сам забудовник обіцяв відновити мозаїку. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради скасував ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію магазину «Океан». Втім забудовник вже встиг майже повністю знищити будівлю.

Небайдужі львів’яни навіть створили петицію, у якій від міськради Львова вимагали назвати імена посадовців, які винні у знищенні мозаїки на магазині «Океан».

За знищення легендарної мозаїки «Компанію Ріел-Естейт Груп» оштрафують на 90 тисяч гривень. Нещодавно фірма зобов’язалась власним коштом відновити втрачену мозаїку та передати у комунальну власність приміщення орієнтовною площею 1000 кв м під школу мистецтв.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» створена у серпні 2016 року, її засновниками є Володимир і Наталія Швед.

Раніше у ЗМІ з’являлась інформація, що бізнесмен Володимир Швед причетний до скандальної забудови парку «Знесіння».

Основний вид діяльності ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» вказаний як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір його статутного капіталу становить 10 тисяч гривень.

Фото: ЛМР