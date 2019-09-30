У Львові почали відновлювати мозаїку на магазині «Океан»: де подивитись онлайн?

На магазині «Океан», що на вул. В. Великого, 26-А, почали відбудовувати стіну, на якій згодом викладатимуть зруйновану мозаїку Володимира Патика. За всіма роботами, які відбуваються на об’єкті, можна стежити у режимі онлайн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, передає Львівський портал.

За словами посадовця, відновлення втраченої мозаїки на магазині «Океан» відбуватиметься у три стадії. Спочатку потрібно добудувати стіну, після цього – нанести рельєф, а вже потім почнуть викладати мозаїку.

«Після нанесення рельєфу встановлять саркофіг, щоб можна було викладати мозаїку. Зараз на місці працюють п’ять фахівців на чолі з Остапом Патиком (син автора легендарної мозаїки, – ред.). Всі роботи можна побачити онлайн», – написав Андрій Москаленко.

Онлайн-трансляція відновлення мозаїки на магазині «Океан» доступна за цим посиланням.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Нагадаємо, через руйнування мозаїки художника Володимира Патика на магазині «Океан», що на вул. В. Великого, виник скандал. Ще на початку 2019 року міська рада Львова дозволила ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» реконструювати будівлю цього магазину. У тексті документа про збереження автентичної мозаїки тоді не йшлося, однак головний архітектор міста Юліан Чаплінський запевняв, що її таки збережуть.

На місце «реконструкції» з перевіркою виїжджала Інспекція держархбудконтролю м. Львова, а сам забудовник обіцяв відновити мозаїку. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради скасував ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію магазину «Океан». Втім забудовник вже встиг майже повністю знищити будівлю.

Небайдужі львів’яни навіть створили петицію, у якій від міськради Львова вимагали назвати імена посадовців, які винні у знищенні мозаїки на магазині «Океан».

За знищення легендарної мозаїки «Компанію Ріел-Естейт Груп» оштрафують на 90 тисяч гривень. Нещодавно фірма зобов’язалась власним коштом відновити втрачену мозаїку та передати у комунальну власність приміщення орієнтовною площею 1000 кв м під школу мистецтв.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» створена у серпні 2016 року, її засновниками є Володимир і Наталія Швед.

Раніше у ЗМІ з’являлась інформація, що бізнесмен Володимир Швед причетний до скандальної забудови парку «Знесіння».

Основний вид діяльності ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» вказаний як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір його статутного капіталу становить 10 тисяч гривень.