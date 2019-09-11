Новий офіс для львівської поліції на Стрийській планують добудувати до 2021 року. Візуалізація

У Львові стартувала реалізація проєкту «Створення системи швидкого реагування на злочини і події». Він передбачає до 2021 року закінчення будівництва спеціального центру швидкого реагування для поліцейських на вулиці Стрийській, ремонт шести відділків поліції Львова, придбання і розміщення у місті 100 камер відеоспостереження з функцією розпізнавання облич та інше. Детальніше про цей проєкт сьогодні, 11 вересня, під час пресконференції розповіла начальник сектору реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги Національної поліції Вікторія Тимчишин, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, втілюється проєкт за фінансування Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020». Його бюджет складає 6 млн євро, сюди входить і сума державного дофінансування, яка становить 10% від вартості усього проєкту — 600 тисяч євро.

«Загалом бюджет ділиться на дві частини: інфраструктурна частина, яка становить 4 млн євро, та закупівля обладнання, на яке передбачено 2 млн євро. У рамках втілення інфраструктурних компонентів проєкту планується проведення будівельних робіт: закінчення будови нової адміністративної будівлі на Стрийській, біля будинку 105, а також реконструкція шести відділків поліції Львова», — повідомила Вікторія Тимчишин.

Слід зазначити, що будівлю на вулиці Стрийській біля автовокзалу у Львові почали будувати ще у 2013 році. Тоді вона мала призначатися для тогочасної міліції. Але у 2014 будівництво офісу призупинили.

( Будівля на Стрийській зараз)

За словами Вікторії Тимчишин, будівництво споруди таки завершать. Новий офіс на вулиці Стрийській буде забезпечений так, щоб найкраще та найшвидше реагувати інформацію про злочини та події. Там будуть працювати служби, які здійснюють перше реагування на злочини та події. Зокрема, це служба «102», ситуаційний центр ГУНП у Львівській області. Крім цього, у новому центрі на Стрийській будуть служби управління патрульної поліції у Львівській області, які здійснюють перше реагування та мають безпосередній контакт з громадянами — це відділ адміністративної практики, розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, також будуть громадські приймальні. Завершити будівництво нового центру швидкого центру реагування на Стрийській планують до 2021 року.

«Розміщення у одному приміщенні служб, які забезпечують перше реагування на інформацію про події та злочини, сприятиме скороченню часу прибуття на місце події патрулів поліції. Інтеграція відеоданих шляхом розширеної телекомунікаційної мережі, їх обробка за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення порівняння із даними, які містяться у базі даних ГУНП та Міністерстві внутрішніх справ України, забезпечить цілодобовий контроль за ситуацією у місті», — пояснила вона.

Крім того, за словами начальниці сектору реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги Нацполіції, в рамках проєкту планується розвиток оптоволоконної мережі, закупівля та встановлення 100 камер відеоспостреження, які дадуть можливість інтегрувати відеодані.

«Планується створення автоматизованих робочих місць, які дозволять здійснювати цілодобовий контроль над ситуацією у місті, та програмного забезпечення для аналітичних комплексів контролю за дорожнім рухом. Також передбачається побудова мережі, яка дасть можливості інтегрувати відеодані, отримані з інфраструктури міста. У Львові вже існує певна мережа, її планують доповнити новими камерами. Вони дозволять розпізнавати обличчя та номерні дані», — додала вона.

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Крім цього, грантом передбачена закупівля трьох оперативних автомобілів. Одна автівка матиме обладнання для розгортання виїзної криміналістичної лабораторії, друге авто планується для довезення особового складу на місце події, а третя машина — для розгортання виїзного командного штабу для контролю із забезпечення безпеки під час проведення масових заходів.

Відео: патрульна поліція