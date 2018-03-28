Як обрати свого лікаря. Покрокова інструкція

Уже у квітні розпочинається національна кампанія з вибору лікаря: українці зможуть обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОЗ України.
Алгоритм вибору лікаря та підписання декларацій прописаний в документі «Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу». Цей Порядок набере чинності найближчим часом, коли його погодять центральні органи виконавчої влади.
ДЛЯ ЧОГО ПІДПИСУВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ З ЛІКАРЕМ
Декларація – це документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватись саме у цього лікаря. Так, підписуючи декларацію з конкретним лікарем, ви повідомляєте державу (НСЗУ), що оплата за ваше обслуговування має находити у цей медзаклад.
Водночас, декларація не є юридичним документом і не підписується «раз і назавжди»: ви зможете укласти декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем. У такому випадку не треба скасовувати попередню декларацію – достатньо просто укласти нову декларацію з обраним лікарем, а зміни автоматично зафіксуються у системі.
Ви вільні у своєму виборі – не мусите підписувати декларацію за місцем прописки чи проживання. Однак лікар може відмовити вам у підписанні декларації, якщо він уже набрав оптимальну кількість пацієнтів: сімейний лікар може обслуговувати 1 800 пацієнтів, терапевт – 2 000, педіатр – 900. Ця цифра може бути дещо більшою для лікарів, які працюють у селах. Наприклад, якщо у селі проживає 2 000 людей, то всі вони отримають змогу підписати декларацію з сімейним лікарем. Без медичної допомоги не залишиться ніхто. Це питання контролюватиме Національна служба здоров’я України.
ЯК ПІДПИСАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ З ЛІКАРЕМ: ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ
Для підписання декларації з лікарем:
- Зверніться у медзаклад, де працює терапевт, педіатр чи сімейний лікар, з яким ви хочете підписати декларацію. З собою потрібно мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон. Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то візьміть також свідоцтво про народження дитини.
Важливо: заклад, у якому працює обраний вами лікар, має бути підключеним до системи «Електронне здоров’я». Чи підключений заклад до електронної системи охорони здоров’я – уточніть у реєстратурі або у лікаря, або перевірте самостійно на сайті: https://portal.ehealth-ukraine.org/divisions.html#/
- Ваші дані та контактний телефон внесуть у систему «Електронне здоров‘я». Це зробить уповноважена особа закладу ПМД: в різних медзакладах це може бути або реєстратор, або медсестра, або лікар тощо.
Важливо: дані вносяться в електронну систему – не буде жодних бланків, форм, печаток тощо. Після введення даних пацієнт отримує СМС з кодом на вказаний номер телефону, який уповноважена особа медзакладу вводить у систему «Електронне здоров’я» для підтвердження.
- Уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи «Електронне здоров‘я» примірник декларації для перевірки.
Важливо: Уважно перевірте усі свої дані. Якщо помітили помилку – скажіть про це уповноваженій особі медзакладу. Декларацію роздруковуватимуть до тих пір, поки все не буде правильно.
- Якщо все правильно, уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи «Електронне здоров’я» ще один примірник декларації
Важливо: Обидва примірники декларації мають бути ідентичними і без помилок.
- Пацієнт підписує 2 примірники декларації
Важливо: Уповноважена особа проставляє відмітку з датою на обох примірниках декларації. Один із примірників залишається у вас, інший – у медзакладу.
- Уповноважена особа медзакладу накладає електронний цифровий підпис працівника юридичної особи на декларацію та надсилає її в систему «Електронне здоров‘я»
Важливо: Ви офіційно задекларували вибір свого лікаря. Гроші за ваше обслуговування держава (НСЗУ) сплачуватиме закладу, у якому працює вибраний вами лікар. Цей процес розпочнеться одразу, коли медзаклад увійде у реформу: автономізується та укладе договір з НСЗУ.
Для підписання декларації з власним лікарем видали також покрокову інфографіку.
Омелян Шевчук