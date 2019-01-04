Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

6-а міська поліклініка упродовж жовтня-листопада отримала від Нацслужби здоров'я більше 4,6 мільйона гривень за медобслуговування пацієнтів. Водночас майже 50% із цієї суми, тобто 2,28 мільйона гривень, керівництво закладу витратило на зарплати лікарям та персоналу.



Приблизно стільки ж коштів скерують на придбання обладнання, ремонти, закупівлю ліків тощо. При цьому в.о. головного лікаря 6-ої поліклініки Оксана Хом'як у відповіді на запит Львівського порталу підкреслила, що пріоритетом при розподілі коштів є саме зарплата медиків, а всі інші потреби стоять на другому плані.



Трудовий колектив поліклініки під час зборів встановив, що крім окладу, медики також отримують надбавки за кожну підписану декларацію (лікарі – 8,1% від капітаційної ставки, медсестри – 3,2% від капітаційної ставки). Всю схему нарахування зарплати прописали у відповідному Колективному договорі.



Відтак за даними очільника 6-ої міської поліклініки, середня зарплата сімейного лікаря зросла на 60% у порівнянні із вереснем, а медсестри – на 50% у порівнянні із вереснем. Проте, на жаль, хоча б приблизних цифр Львівському порталу так і не вказали.



Як вдалося встановити Львівському порталу із власних авторитетних джерел, у 6-ій поліклініці сімейний лікар, який уклав максимальні 1800 декларацій, за роботу зі своїми пацієнтами додатково має близько 7500 гривень. Якщо до цієї суми додати «ставку» лікаря, то із вирахуванням всіх податків «на руки» він отримує понад 9 000 гривень. Втім таких медиків, які по-максимуму набрали пацієнтів, в цій установі є лише п'ятеро, відтак очевидно, що платня інших лікарів є ще меншою.



«Те, що кажуть, що лікарі тепер заробляють по 17 000 гривень, – неправда. Так, зарплата справді збільшилась завдяки надбавкам за декларації, але не настільки. Водночас зараз працювати зараз стало набагато важче. Раніше на дільниці сімейного лікаря було приблизно 1400-1600 людей, але серед них була досить велика частина тих, хто не живе за місцем реєстрації, не звертається за допомогою. Тобто реально пацієнтів було менше. А тепер є 1800 пацієнтів і навіть більше, при чому це все люди, які переважно звертаються до лікаря, викликають його додому, незважаючи на те, що зараз викликів як таких вже нібито немає. Тому роботи зараз стало значно більше», – розповіло джерело.