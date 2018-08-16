До кінця року у Грибовичах обіцяють встановити ще дві установки з очистки інфільтратів

До кінця 2018 року на території Грибовицького сміттєзвалища мають встановити дві нові установки з очистки інфільтрату, потужністю по 150 кубометрів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Як розповів заступник міського голови Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак, станом на сьогодні, 16 серпня, на Грибовицькому сміттєзвалищі проводять дегазацію та утилізовують інфільтрати, що утворюються в тілі полігону, а також проводять протиаварійні роботи.

За його словами, до кінця цього року на звалі також повинні встановити ще дві нові установки для очистки інфільтрату. Їхня потужність має становити по 150 кубометрів на добу.

Зазначимо, загалом це буде вже третя установка очистки інфільтратів. Зараз на сміттєзвалищі є одна станція, потужністю до 250 кубометрів на добу. Однак екологи та місцеві активісти одностайно стверджують, що вона не працює.

І директор ЛКП «Збиранка» Віталій Пугач, і директор департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради Сергій Сало запевняли Львівський портал, що станція очистки інфільтрату успішно працює, однак продемонструвати як це відбувається, вони відмовились.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Пугач заявляв, що на Грибовицькому сміттєзвалищі першочергові протиаварійні роботи так і не розпочались. Проте у мерії згодом спростували цю інформацію.

Як повідомляв недавно активісти звинуватили чиновників міськради Львова у маніпуляціях із документами щодо рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.

Детальніше про те ситуацію із Грибовицьким сміттєзвалищем, а також про те, що там відбувається протягом останніх двох років, читайте у матеріалі «Два роки безкарності».