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ЦВК визнала обраними 134 народних депутатів України

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 31 липня, Центральна виборча комісія  визнала обраними ще 50 народних депутатів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЦВК.

 

«Під час сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у 50 ОВО», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що ЦВК визнала обраними народними депутатами:

Драбовського А.Г. – в ОВО № 12, Кучера М.І. – в ОВО № 17, Рубльова В.В. – в ОВО № 20, Кисилевського Д.Д. – в ОВО № 24, Бужанського М.А. – в ОВО № 25, Демченка С.О. – в ОВО № 29, Шпенова Д.Ю. – в ОВО № 37, Бородіна В.В. – в ОВО № 38, Северина С.С. – в ОВО № 39, Шевченка Є.В. – в ОВО № 76, Пономарьова О.С. – в ОВО № 78, Нікітіну М.В. – в ОВО № 82, Іванчука А.В. – в ОВО № 88, Бабенка М.В. – в ОВО № 90, Кузбита Ю.М. – в ОВО № 101, Дубневича Я.В. – в ОВО № 120, Бакунця П.А. – в ОВО № 122, Батенка Т.І. – в ОВО № 123, Гайду О.В. – в ОВО № 128, Копитіна І.В. – в ОВО № 129, Негулевського І.П. – в ОВО № 130, Чорноморова А.О. – в ОВО № 131, Леонова О.О. – в ОВО № 135, Горенюка О.О. – в ОВО № 136, Васильковського І.І. – в ОВО № 139, Колебошина С.В. – в ОВО № 140, Ткаченка О.М. – в ОВО № 141, Кіссе А. І. – в ОВО № 142, Кулініча О.І. – в ОВО № 147, Іванісова Р.В. – в ОВО № 153, Аліксійчука О.В. – в ОВО № 154, Рябуху Т.В. – в ОВО № 157, Богданця А.В. – в ОВО № 163, Одарченка А.М. – в ОВО № 170, Здебського Ю.В. – в ОВО № 172, Кучера О.В. – в ОВО № 179, Красова О.І. – в ОВО № 180, Павліша П.В. – в ОВО № 182, Вагнєр В.О. – в ОВО № 183, Іванова В.І. – в ОВО № 185, Ковальова О.І. – в ОВО № 186, Копанчук О.Є. – в ОВО № 189, Жмеренецького О.С. – в ОВО № 190, Бондаря В.В. – в ОВО № 191, Герегу О.В. – в ОВО № 192, Стріхарського А.П. – в ОВО № 196, Скічка О.О. – в ОВО № 197, Полякова А.Е. – в ОВО № 206, Давиденка В.М. – в ОВО № 208, Пуртову А.А. – в ОВО № 221.

Раніше ЦВК визнала обраними народними депутатами ще 84 осіб:

Пашковського М.І. – в ОВО № 11, Юрчишина П.В. – в ОВО № 13, Вацака Г.А. – в ОВО № 16, Мисягіна Ю.М. – в ОВО № 28, Криворучкіну О.В. – в ОВО № 32, Трухіна О.М. – в ОВО № 40, Христенка Ф.В. – в ОВО № 46, Ковальова О.І. – в ОВО № 51, Горвата Р.І. – в ОВО № 68, Мельника П.В. – в ОВО № 81, Савчук О.В. – в ОВО № 83, Андрійовича З.М. – в ОВО № 87, Тимофійчука В.Я. – в ОВО № 89, Галушка М.Л. – в ОВО № 97, Дануцу О.А. – в ОВО № 99, Довгого О.С. – в ОВО № 102, Воронька О.Є. – в ОВО № 103, Лукашева О.А. – в ОВО № 113, Піпу Н.Р. – в ОВО № 115, Княжицького М.Л. – в ОВО № 116, Рущишина Я.І. – в ОВО № 117, Кіта А.Б. – в ОВО № 126, Дирдіна М.Є. – в ОВО № 132, Дмитрука А.Г. – в ОВО № 133, Колєва О.В. – в ОВО № 134, Бобляха А.Р. – в ОВО № 145, Ляшенко А.О. – в ОВО № 148, Ковальчука О.В. – в ОВО № 152, М’ялика В.Н. – в ОВО № 155, Литвиненка С.А. – в ОВО № 156, Васильєва І.С. – в ОВО № 158, Молотка І.Ф. – в ОВО № 160, Гузенка М.В. – в ОВО № 161, Задорожнього М.М. – в ОВО № 162, Чайківського І.А. – в ОВО № 165, Люшняка М.В. – в ОВО № 166, Куницького О.О. – в ОВО № 169, Фельдмана О.Б. – в ОВО № 174, Люботу Д.В. – в ОВО № 177, Літвінова О.М. – в ОВО № 178, Колихаєва І.В. – в ОВО № 184, Шпак Л.О. – в ОВО № 194, Нагорняка С.В. – в ОВО № 199, Семінського О.В. – в ОВО № 205, Юрченка О.М. – в ОВО № 211, Забуранну Л.В. – в ОВО № 216, Гуріна Д.О. – в ОВО № 218, Тищенка М.М. – в ОВО № 219, Бондар Г.В. – в ОВО № 220. Палицю І.П. – в ОВО № 22, Констанкевич І.М. – в ОВО № 23, Нестеренка К.О. – в ОВО № 26, Лічман Г.В. – в ОВО № 30, Захарченка В.В. – в ОВО № 31, Каптєлова Р.В. – в ОВО № 36, Магомедова М.С. – в ОВО № 45, Солода Ю.В. – в ОВО № 47, Єфімова М.В. – в ОВО № 48, Новинського В.В. – в ОВО № 57, Магеру С.В. – в ОВО № 58, Лубінця Д.В. – в ОВО № 60, Герасименка І.Л. – в ОВО № 62, Кицака Б.В. – в ОВО № 63, Петьовку В.В. – в ОВО № 72, Поляка В.М. – в ОВО № 73, Касая Г.О. – в ОВО № 74, Соху Р.В. – в ОВО № 75, Нальотова Д.О. – в ОВО № 144, Шаповалова Ю.А. – в ОВО № 146, Касая К.І. – в ОВО № 149, Мовчана О.В. – в ОВО № 150, Деркача А.Л. – в ОВО № 159, Гевка В.Л. – в ОВО № 167, Кінзбурську В.О. – в ОВО № 171, Бакумова О.С. – в ОВО № 173, Пивоварова Є.П. – в ОВО № 175, Микишу Д.С. – в ОВО № 181, Стефанчука М.О. – в ОВО № 187, Лабазюка С.П. – в ОВО № 188, Яценка А.В. – в ОВО № 200, Перебийніса М.В. – в ОВО № 212, Дубнова А.В. – в ОВО № 213, Яременка Б.В. – в ОВО № 215, Грищука Р.П. – в ОВО № 222.

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